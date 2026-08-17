AFP
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«¡Queremos ganarlo todo!»: Martin Odegaard lanza una escalofriante advertencia a sus rivales mientras el Arsenal desmantela al Manchester City con una declaración de intenciones en la Community Shield
El Arsenal lanza un aviso en Cardiff
El equipo de Mikel Arteta mostró todas las señas del vigente campeón de Inglaterra al lograr una contundente victoria sobre su rival por el título en el Principality Stadium de Cardiff. Los goles de Riccardo Calafiori, Kai Havertz y el propio Odegaard aseguraron que el primer trofeo de la temporada pusiera rumbo al Emirates, con el City de Enzo Maresca ofreciendo poca resistencia.
«Jugamos un fútbol brillante, mostramos nuestro nivel», dijo Odegaard poco después de levantar el trofeo. «Demostramos que estamos preparados, que vamos en serio y que queremos hacerlo otra vez. Queremos ir a por ello. Cuando pruebas lo bueno que es, quieres hacerlo de nuevo. Queremos ganarlo todo».
- Getty Images Sport
Las caras nuevas causan un impacto inmediato
Mientras las estrellas consagradas brillaban, el foco también recayó sobre los debutantes. Bruno Guimaraes recibió grandes elogios de su nuevo capitán tras una actuación combativa y serena junto al joven Myles Lewis-Skelly. «Creo que ha sido increíble desde el primer momento», dijo Odegaard sobre el brasileño. «Ha llegado aquí y parece una parte totalmente natural del equipo, aunque hayamos tenido algunos grandes enfrentamientos en el pasado.
«Ha sido una parte muy natural del equipo y se ve su calidad sobre el campo, es muy bueno con el balón, pero también es un luchador y recupera el balón».
Christos Tzolis estuvo igual de impresionante, sirviendo los goles de Havertz y Odegaard a ambos lados del descanso. Odegaard añadió sobre el nuevo extremo: «Christos [Tzolis] también, por la izquierda, ha dado dos asistencias hoy y ha firmado una gran actuación. Creo que todo el mundo estuvo bien hoy, así que fue bueno verlo».
Arteta reflexiona sobre el dominio ante el Cardiff
La victoria supuso el 18.º triunfo del Arsenal en la Community Shield, lo que le deja a solo tres del récord del Manchester United, con 21. Para Arteta, fue su tercera victoria en la competición como entrenador, que se suma a sus dos éxitos como jugador.
Al reflexionar sobre esta victoria histórica y la trabajada actuación del equipo, el técnico del Arsenal elogió la dedicación de su plantilla. Arteta dijo: "Creo que lo de hoy se debe a la preparación que hicimos en la pretemporada, y a las decisiones que han tomado los chicos después del Mundial para asegurarse de que están preparados y quieren jugar en esta competición. Me impresionó mucho la manera en que jugamos y la manera en que competimos, así que ese es el nivel para nosotros. Estoy seguro de que vamos a ser realmente, realmente competitivos".
- (C)Getty Images
Profundidad de plantilla y ambiciones de futuro
A pesar de la victoria, Arteta tuvo que responder a preguntas sobre la ausencia de Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus y Ethan Nwaneri en la convocatoria. Explicó que se trató de decisiones tácticas obligadas por las normas de inscripción y no por lesiones. Dijo: "Es realmente triste no poder contar con ellos. He estado peleando con la Premier League para ampliar y dar cabida a más jugadores en la plantilla porque merecen estar en ella, no hay ninguna duda".
De cara al futuro, el Arsenal abrirá el viernes la defensa de su título de la Premier League contra el Coventry, mientras que el Manchester City recibirá al Bournemouth. En la misma línea que su capitán, Arteta sigue con hambre de más éxitos tras asegurarse este trofeo al inicio de la temporada. "Quiero volver a vivir ese momento. Quiero vivirlo aún más a lo grande; sabemos lo que hará falta y que exigirá algo especial, pero estamos preparados para ello", concluyó el técnico.
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