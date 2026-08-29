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«¡Queremos ganarlo todo!» - Kai Havertz lanza el guante mientras el campeón de la Premier League, el Arsenal, apunta a un botín histórico
El Arsenal quiere más títulos
El delantero del Arsenal Havertz ha dejado claro que el gigante del norte de Londres no se conforma con un solo título. Después de poner fin la pasada temporada a una espera de 22 años para conquistar la Premier League, el Arsenal ha arrancado la nueva campaña de forma brillante, al derrotar al Manchester City para levantar la Community Shield antes de superar con comodidad al Coventry City por 3-0 en su estreno liguero.
Al reflexionar sobre las ambiciones del club para esta temporada, Havertz destacó la confianza que se respira en el Emirates Stadium. «Cuando pruebas lo que es ganar un título, quieres volver a hacerlo, y tenemos un equipo que puede competir por todos los títulos posibles. El año pasado solo hubo uno, pero este año queda mucho más por venir y queremos ganarlo todo», declaró el internacional alemán en una entrevista con Sky Sports.
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En busca del dominio europeo y nacional
Aunque el título de la Premier League era el objetivo principal la temporada pasada, el Arsenal también se quedó a un paso de la gloria continental. El equipo de Arteta se quedó a solo una tanda de penaltis de levantar su primer trofeo de la Champions League, antes de caer finalmente ante el Paris Saint-Germain en una final tensa en Budapest.
«Queda un largo camino por recorrer y, en este momento, el foco está solo en el próximo partido. Hemos dado unos cuantos pasos buenos, ganando la Community Shield y ganando el primer partido de la temporada. Pero ahora empieza todo. Tendremos la Champions League, la Carabao Cup y la FA Cup, y partidos cada tres días, y entonces demostraremos de lo que somos capaces. Somos positivos y queremos darlo todo esta temporada para volver a lograr nuestros objetivos y darle más títulos al club», explicó Havertz.
Como delantero centro con Arteta
Havertz no ha tardado en dejar su huella esta temporada, al marcar tanto en la victoria de la Community Shield ante el Manchester City como en el primer partido de liga. Su capacidad para liderar el ataque se ha vuelto crucial para Arteta, especialmente mientras el Arsenal se prepara para una exigente visita a Villa Park para medirse al Aston Villa el lunes por la noche.
Havertz se incorporó al Arsenal en el verano de 2023 en un traspaso de 65 millones de libras procedente del Chelsea, rival londinense. Desde su llegada al norte de Londres, el internacional alemán se ha consolidado como una pieza clave para Arteta, con 113 apariciones en todas las competiciones, además de 38 goles y 18 asistencias.
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Centrarse en la juventud y el futuro
Mientras el equipo de Arteta sigue centrado en el éxito inmediato, el Arsenal también dio pasos este fin de semana para proteger su futuro a largo plazo. El club confirmó el sábado que el prometedor defensa Marli Salmon ha firmado su primer contrato profesional el día de su 17º cumpleaños. Considerado uno de los talentos más destacados surgidos de la academia de Hale End, el joven ya ha mostrado un enorme potencial mientras continúa su rápida progresión hacia el entorno del primer equipo.
Salmon ya ha tenido contacto con el fútbol sénior, después de debutar como profesional en la victoria del Arsenal en la Champions League ante el Club Brujas la temporada pasada. Dio continuidad a ese hito con su primera titularidad oficial en una victoria en la FA Cup contra el Mansfield, mostrando una madurez impropia de su edad.
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