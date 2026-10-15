La furia de Mourinho estalló cuando el veredicto del comité disciplinario llegó al autobús del equipo apenas dos horas antes del inicio del partido contra el conjunto de Gian Piero Gasperini. La decisión de última hora pareció romper la concentración de Vinicius, que perdió el balón en la jugada que precedió al segundo gol de los locales y fue sustituido inmediatamente después de que Donyell Malen marcara su segundo tanto en el minuto 57.

Tras la asombrosa remontada de su equipo, Mourinho cuestionó el momento en que se comunicó la decisión: «¿Os parece normal que un jugador de un equipo español, que tiene que disputar un partido importante también para el fútbol español, se entere dos horas antes del encuentro de que le han impuesto una sanción de cuatro partidos?

»¿No podían hacerlo mañana por la mañana? ¿Tenemos que venir en autobús y enterarnos, casi al llegar al estadio, de que Vinicius tiene una sanción de cuatro partidos? Ahora hacen las cosas sin vergüenza. Ahora ya ha salido todo a la luz. Un jugador tiene que enterarse dos horas antes del partido de que tiene una sanción de cuatro partidos. Un equipo español que ha conseguido tres puntos para el fútbol español, para la clasificación, para el prestigio del fútbol español. ¿Queréis hundir a un jugador dos horas antes del partido? No me parece normal».