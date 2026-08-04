El exentrenador del Arsenal sub-18 Wilshere ha instado a Lewis-Skelly a quedarse en el norte de Londres y pelear por un puesto en el primer equipo.

En declaraciones a Sky Sports, Wilshere elogió la evolución del joven. Dijo: "El año pasado fue interesante de ver para Myles porque creo que probablemente nunca había experimentado eso. Durante toda su etapa en la academia, tanto él como Ethan Nwaneri probablemente siempre fueron los mejores jugadores de su grupo de edad. La academia ha hecho un trabajo realmente bueno dándole el desafío adecuado en el momento adecuado, pero de repente se encontró con algo de adversidad. Me alegré mucho por Myles por la forma en que lo gestionó".

Wilshere añadió: "Olvídate de la calidad y de todo eso, lo que más me gusta de Myles es su carácter y su personalidad, y nunca ha dejado que eso se pierda. Cuando lo veía por la tele, a veces enfocaban a Myles en el banquillo y seguía animando en todo momento. Tiene una personalidad que quiere sentirse querida y también da mucho cariño.

"Obviamente encontró su sitio al final de la temporada jugando la final de la Champions League, en mi opinión, en su mejor posición. Me gustaría verlo quedarse y pelear por ello porque creo que es lo bastante bueno como para encontrar su sitio en ese equipo. Creo que puede hacerlo".