Una de las grandes conclusiones del Mundial es que Folarin Balogun puede alcanzar de verdad un nivel de élite como delantero. La mejor manera de hacerlo es jugar en un gran club, y el actual delantero del Mónaco puede aprovechar ese impulso para conseguir potencialmente un traspaso que le cambie la vida.

Un gran Mundial ha dado pie a algunos de los traspasos más famosos de este deporte. Algunos han salido bien, y otros han terminado de forma bastante memorable en desastre. Por eso, sí parece haber una mayor sensación de cautela entre los grandes clubes a la hora de volverse locos por las revelaciones del Mundial. Sin embargo, Balogun no es solo una estrella del Mundial.

Además de su gol este verano, Balogun ha demostrado que puede rendir a un alto nivel en la Ligue 1. Fue un quebradero de cabeza para el PSG la temporada pasada y marcó cinco goles en 10 partidos de la Champions League la temporada pasada, además de sus 13 en liga. Después de dos años intentando recuperar aquel nivel de Reims, Balogun lo logró en el tramo final de la temporada pasada y luego elevó aún más su juego este verano, con todo el mundo pendiente.

Entonces, ¿qué viene ahora? ¿Un regreso a la Premier League? Quizá el PSG decida que la mejor manera de frenar a Balogun es ficharlo, o que otro gran club vea en el jugador de 25 años a un delantero sobre el que construir. Después de su verano, Balogun debería tener muchas opciones, y este puede ser el momento perfecto para apostar por sí mismo y dar otro paso adelante.