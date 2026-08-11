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Ryan Tolmich

Traducido por

¿Quedarse o irse? Por qué Folarin Balogun, Christian Pulisic y otras estrellas de la selección de Estados Unidos deberían considerar su futuro en sus clubes

Analysis
USA
F. Balogun
D. Luna
C. Pulisic

Balogun puede aprovechar su irrupción en el Mundial, mientras que Pulisic, Pepi, Luna y Musah tienen motivos para replantearse su futuro en sus clubes.

Mientras varias estrellas de la selección masculina de Estados Unidos ya han cerrado sus movimientos este verano, todavía hay muchos estadounidenses que siguen valorando su futuro. Algunos podrían quedarse en sus clubes actuales, mientras que otros podrían buscar oportunidades en otro lugar antes de que se cierre el mercado de fichajes.

Por ahora, Gio Reyna ha recalado en el Estrasburgo. Sebastian Berhalter y Max Arfsten son ahora compañeros de equipo en el Middlesbrough. Diego Kochen consiguió su cesión lejos del Barcelona, mientras que Zavier Gozo está a punto de cerrar su fichaje por el Crystal Palace. Pero, ¿qué pasa con los demás? ¿Qué movimientos se pueden hacer en el futuro y cómo influirían los traspasos de algunas grandes estrellas en los planes de Mauricio Pochettino?

GOAL repasa cinco jugadores que tienen motivos para plantearse su futuro, ya sea a corto o a largo plazo.

  • BalogunGetty Images

    Folarin Balogun

    Una de las grandes conclusiones del Mundial es que Folarin Balogun puede alcanzar de verdad un nivel de élite como delantero. La mejor manera de hacerlo es jugar en un gran club, y el actual delantero del Mónaco puede aprovechar ese impulso para conseguir potencialmente un traspaso que le cambie la vida.

    Un gran Mundial ha dado pie a algunos de los traspasos más famosos de este deporte. Algunos han salido bien, y otros han terminado de forma bastante memorable en desastre. Por eso, sí parece haber una mayor sensación de cautela entre los grandes clubes a la hora de volverse locos por las revelaciones del Mundial. Sin embargo, Balogun no es solo una estrella del Mundial.

    Además de su gol este verano, Balogun ha demostrado que puede rendir a un alto nivel en la Ligue 1. Fue un quebradero de cabeza para el PSG la temporada pasada y marcó cinco goles en 10 partidos de la Champions League la temporada pasada, además de sus 13 en liga. Después de dos años intentando recuperar aquel nivel de Reims, Balogun lo logró en el tramo final de la temporada pasada y luego elevó aún más su juego este verano, con todo el mundo pendiente.

    Entonces, ¿qué viene ahora? ¿Un regreso a la Premier League? Quizá el PSG decida que la mejor manera de frenar a Balogun es ficharlo, o que otro gran club vea en el jugador de 25 años a un delantero sobre el que construir. Después de su verano, Balogun debería tener muchas opciones, y este puede ser el momento perfecto para apostar por sí mismo y dar otro paso adelante.

    • Anuncios
  • Ricardo Pepi, USMNTGetty

    Ricardo Pepi

    Desde la perspectiva de la USMNT, Balogun es el delantero número 1 de la USMNT. Eso puede cambiar rápido, por supuesto, pero para que Pepi lo cambie, tendrá que pasar por delante del jugador del Mónaco. Así que, si Balogun da el salto a algo grande, Pepi también tendría que hacerlo para mantener el ritmo. La buena noticia, entonces, es que ha estado bastante cerca de conseguirlo.

    Pepi estuvo cerca de lograr su gran traspaso al Fulham en enero, pero la operación se vino abajo al final. Incluso antes de eso, hubo varias ventanas con interés de la Premier League por el dominio del delantero en la Eredivisie. El PSV, como es lógico, solo dejará salir a un jugador de su calibre por el precio adecuado. En algún momento sabremos cuál es ese precio.

    Ya sea en este mercado o más adelante, Pepi dejará el PSV. Es un club construido en torno al desarrollo de jóvenes talentos antes de venderlos por mucho dinero. Cuando Pepi se marche, tendrá esa oportunidad de dar el siguiente paso a nivel de club y, quizá, de selección a medida que la carrera por el puesto de delantero entre en un nuevo ciclo mundialista.

  • Diego Luna, USMNTImagn

    Diego Luna

    El regreso de Luna a la selección de Estados Unidos no va a ser fácil. Siempre es incómodo volver a la selección después de haberse quedado fuera de un gran torneo. ¿Hacerlo después de un Mundial en casa y encontrarse con el mismo seleccionador al mando? Nada divertido.

    Con solo 22 años, eso sí, Luna podría tener más oportunidades mundialistas en el futuro. Sin embargo, con una competencia cada vez más saturada en las posiciones de ataque, quizá necesite dar un salto para seguir en la pelea.

    No faltan jóvenes opciones ofensivas en pleno ascenso y, eso sí, Luna tiene la ventaja de que ya acumula una barbaridad de experiencia con la selección de Estados Unidos a los 22 años. Aun así, su juego tiene un techo en el Real Salt Lake y, aunque puede que todavía no lo haya alcanzado, lo hará en algún momento. Ahora mismo, probablemente le venga bien a Luna pasar algo más de tiempo siendo "el hombre" de un equipo. En algún momento, sería inteligente ir a un escenario mayor y asumir un nuevo desafío.

    En esta primera fase del ciclo hay tiempo para resolverlo, pero sería toda una declaración de intenciones para Pochettino y para el resto del mundo si la respuesta de Luna a su ausencia en el Mundial fuera una gran apuesta por sí mismo en el extranjero.

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  • Christian Pulisic USMNT 2026 World Cup ParaguayGetty

    Christian Pulisic

    No es algo en lo que haya que pensar de inmediato, pero se acerca. Con solo 12 meses restantes en su contrato actual y una opción del club por 12 meses más, Pulisic y el Milan se acercan a una decisión. Como resultado, los rumores sobre qué vendrá después ya empiezan a circular.

    Ya se ha vinculado a Pulisic con un posible movimiento a la MLS, aunque todas las informaciones apuntan a que el Milan no tiene ningún interés en vender en estos momentos. La realidad es que, en concreto, ese movimiento no tiene sentido ni para Pulisic ni para el Milan. Para Pulisic, su legado se vería perjudicado si se marchara a la MLS después de un Mundial complicado. Para el Milan, supondría vender lo que era su mayor activo hace seis meses en su punto más bajo.

    Por eso, tiene sentido que ambas partes dejen transcurrir esta temporada y vean dónde están las cosas. Quizá Pulisic se recupere, ayude al Milan a meterse en la Champions League y deje a ambas partes bien posicionadas para ampliar su vínculo. Quizá lo haga tan bien que se le presente una última gran transferencia. O quizá reevaluemos la situación el próximo verano y entendamos que ha llegado el momento de pensar en lo que viene después.

    Pulisic ya debería estar teniendo esos pensamientos, por si acaso, porque se le avecinan decisiones importantes con relativa rapidez.

  • Yunus Musah Atalanta 2025-26Getty

    Yunus Musah

    El compañero de Pulisic en el Milan se enfrenta a decisiones más inmediatas. Después de pasar un año en gran medida en el banquillo del Atalanta, Musah ha vuelto al Milan con la esperanza de impresionar a un nuevo entrenador. Los primeros informes dicen que tiene opciones de hacerse un sitio con Ruben Amorim pero, si no lo consigue, ¿entonces qué?

    Musah se quedó fuera de la convocatoria de la USMNT para el Mundial este verano, y no podía tener demasiadas quejas al respecto. Simplemente no ha jugado lo suficiente en los últimos 18 meses aproximadamente, tanto por las circunstancias como por decisión propia si se tiene en cuenta la Copa Oro. Por eso, con 23 años, un jugador con potencial de talla mundial se encuentra en una encrucijada.

    Pase lo que pase a continuación, Musah necesita jugar. Esperará poder hacerlo en el Milan con Amorim, un entrenador que quizá esté dispuesto y sea capaz de darle un nuevo comienzo. Sin embargo, existe la posibilidad de que Musah necesite algo aún más nuevo, sobre todo porque busca recuperar la confianza de Pochettino de cara a este ciclo hacia 2030.