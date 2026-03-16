«¡Quedaos en casa!» - Pep Guardiola lanza una severa advertencia a las estrellas del Manchester City que no creen que puedan remontar el marcador desfavorable ante el Real Madrid en la Liga de Campeones

El City se encuentra al borde de la eliminación de las competiciones europeas tras la dura derrota por 3-0 ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu la semana pasada. El gigante inglés ha tenido problemas para mantener la regularidad últimamente, ya que solo ha ganado uno de sus últimos cuatro partidos en todas las competiciones, una racha que incluye decepcionantes empates contra el Nottingham Forest y el West Ham. Esta falta de puntería les ha dejado ante una tarea titánica de cara al partido de vuelta del martes en el Etihad Stadium. Para pasar de ronda, Guardiola debe arreglar un equipo que se ha vuelto inusualmente poco eficaz en el último tercio del campo, al tiempo que parece cada vez más vulnerable a cometer errores defensivos evitables.