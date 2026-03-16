AFP
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«¡Quedaos en casa!» - Pep Guardiola lanza una severa advertencia a las estrellas del Manchester City que no creen que puedan remontar el marcador desfavorable ante el Real Madrid en la Liga de Campeones
La ciudad se enfrenta a una ardua tarea
El City se encuentra al borde de la eliminación de las competiciones europeas tras la dura derrota por 3-0 ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu la semana pasada. El gigante inglés ha tenido problemas para mantener la regularidad últimamente, ya que solo ha ganado uno de sus últimos cuatro partidos en todas las competiciones, una racha que incluye decepcionantes empates contra el Nottingham Forest y el West Ham. Esta falta de puntería les ha dejado ante una tarea titánica de cara al partido de vuelta del martes en el Etihad Stadium. Para pasar de ronda, Guardiola debe arreglar un equipo que se ha vuelto inusualmente poco eficaz en el último tercio del campo, al tiempo que parece cada vez más vulnerable a cometer errores defensivos evitables.
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No hay lugar para los escépticos
En una contundente valoración previa al partido, Guardiola subrayó que no está dispuesto a tolerar una actitud derrotista entre sus filas. Al referirse al obstáculo psicológico que supone una desventaja de tres goles, el entrenador insistió en que la confianza es un requisito innegociable para sus profesionales, que cobran sueldos elevados. «Si no creen en ello, es problema suyo», afirmó Guardiola. «Son adultos; tienen buenos sueldos. Si no creen en eso para la Liga de Campeones, que se vayan a casa, que se queden en casa. Tenemos que intentarlo. ¿Qué tenemos que perder?».
¿Podrá Guardiola romper por fin su maldición en los partidos de ida?
Las estadísticas apuntan a que el City parte claramente como perdedor frente al gigante español. El Madrid ha ganado tres de sus últimos cuatro enfrentamientos con el City en la Liga de Campeones y aspira a eliminar al club de Mánchester de la fase eliminatoria por quinta vez, algo realmente impresionante. Además, Guardiola se enfrenta a su «maldición de la ida»: no ha logrado pasar de ronda en ninguna de sus últimas cinco eliminatorias tras perder el partido de ida, incluidas las tres ocasiones durante su etapa en el City. A pesar de ello, Pep se mantiene firme en su filosofía y afirma: «Me gusta mi equipo. Sé que el fútbol moderno de hoy en día no es así, pero aun así me gusta».
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Un duelo decisivo en el Etihad que marcará el rumbo de la temporada
El partido de vuelta en Mánchester supondrá una dura prueba para el carácter del City, ya que el resultado determinará el rumbo de la temporada. A falta de solo ocho partidos en la competición nacional, es fundamental mejorar de inmediato, no solo para mantenerse en Europa, sino también para coger impulso de cara al tramo final de la temporada. Si el City quiere evitar terminar su andadura europea sin ningún título, debe encontrar la manera de marcarle al Real Madrid, un equipo que domina el arte del fútbol de eliminatorias. Independientemente del resultado, su atención se centrará entonces en ganar la Carabao Cup contra el Arsenal en la final del domingo.
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