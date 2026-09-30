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«¡Quedan trece partidos!». Thomas Tuchel respalda a Harry Kane para que se una a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en el club de los 100 goles
Tuchel fija un objetivo ambicioso para el capitán de Inglaterra
El seleccionador de Inglaterra, Tuchel, cree que Kane está a las puertas de la inmortalidad futbolística y pronostica que el delantero alcanzará en poco tiempo la barrera de los 100 goles con su país. Kane suma actualmente 87 goles tras su último tanto en una victoria por 2-0 en la Nations League sobre la República Checa, lo que le sitúa en la octava posición de la clasificación histórica de goleadores internacionales. Solo Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Ali Daei han superado alguna vez la marca de los 100 goles en el fútbol masculino.
El técnico alemán está convencido de que su delantero franquicia tiene la eficacia necesaria para cerrar rápidamente la brecha restante de 13 goles. Al hablar de la persecución del centenar, Tuchel señaló: «Se está acercando. Volvió a marcar. Le faltan 13 goles». Cuando le preguntaron si realmente espera que el jugador de 33 años alcance esa cifra histórica, el exentrenador del Bayern de Múnich fue contundente en su respuesta: «Trece partidos. No van a salir más Harry Kane, antes que nada. Es un goleador del máximo nivel».
- AFP
Inglaterra, advertida por el «insustituible» Kane
Mientras Tuchel está centrado en aprovechar al máximo los años que le quedan a Kane en la élite, ofreció una valoración preocupante de cómo podría ser la vida para Inglaterra sin la estrella del Bayern de Múnich. El capitán sigue en un momento de forma espectacular con su selección, marcando en dos partidos consecutivos contra España en una derrota por 3-2 y en la reciente victoria sobre la República Checa. Ese impulso llega después de un verano estelar en el que Kane marcó seis goles en el Mundial para guiar a Inglaterra hasta un tercer puesto.
Tuchel profundizó en la dificultad de reemplazar al veterano y dijo: «Habrá otra persona, pero no será Harry ni una copia de Harry. Encontraremos una solución cuando llegue el momento, pero quizá no sea yo. Puede que sean otros 10 años».
Kane sigue centrado en el presente
A pesar de la creciente expectación en torno a su intento de entrar en el club de los 100 goles, Kane está tratando de mantener los pies en el suelo. El delantero, que superó el anterior récord de Wayne Rooney de 53 goles hace tres años, se dispone a sumar su partido internacional número 124 contra Croacia este fin de semana. Sigue siendo uno de los jugadores más prolíficos del fútbol mundial, después de haber marcado 73 goles con el Bayern de Múnich la temporada pasada, y está considerado un serio candidato para la próxima ceremonia del Balón de Oro.
Al reflexionar sobre la posibilidad de alcanzar las tres cifras, Kane admitió: «No me gusta pensar demasiado a largo plazo, pero, por supuesto, está cada vez más cerca. Ya sabes, 100 goles con la selección sería algo especial, sin ninguna duda. Todavía parece que fue ayer cuando batí el récord y estaba en Italia logrando ese gol. Las temporadas vienen y van rápido, así que simplemente disfruto estando ahí fuera con los chicos sobre el campo, vistiendo la camiseta de Inglaterra y eso no va a cambiar».
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Construyendo para el futuro tras la victoria ante Chequia
Al reflexionar sobre su estado de forma y la alegría de volver a ver puerta, Kane destacó las responsabilidades fundamentales de su papel. «La tarea del delantero es marcar goles por encima de todo, y lo sé, y me encanta hacerlo. Sigue siendo la mejor sensación que hay y estuvo bien conseguirlo justo antes de salir, lo sé, porque, si no, habría estado deseando seguir ahí fuera. Pero desde mi punto de vista, en algunos partidos tocaré mucho el balón y marcaré la diferencia quizá en la elaboración o en el pase o en los cambios de orientación», afirmó el capitán de Inglaterra.
Más allá de su contribución individual, el delantero del Bayern de Múnich desvió su atención hacia el rendimiento colectivo, al reconocer que Inglaterra todavía tiene aspectos por pulir pese a haber asegurado el resultado. «El producto final tiene que ser perfecto y no creo que lo haya sido del todo. Sigo pensando que podemos mejorar en ese sentido, con el último centro o el último pase al espacio. Pero al final, una victoria es una victoria. Llevo el tiempo suficiente en el equipo como para saber que a veces simplemente hay que ganar el partido y pasar página, y esta noche fue una de esas», concluyó Kane.
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