La expulsión de Vinicius Junior, estrella del Real Madrid, ante el Villarreal ayer en la octava jornada de LaLiga provocó una enorme polémica en torno a la decisión del árbitro Isidro Díaz de Mera, después de que trajera a la memoria otro episodio prácticamente idéntico que había favorecido al Real Madrid en la temporada 2020-2021.

El partido de ayer, que el Real Madrid ganó 1-0 con un gol de Yan Diomande, dejó una situación arbitral poco habitual: fue la primera vez que el VAR anula un gol y, al mismo tiempo, se expulsa al autor de ese gol.

Vinicius tiró del pelo de Nathan Salibá, jugador del Villarreal, cerca del centro del campo mientras los futbolistas corrían persiguiendo la jugada que terminó con un segundo gol del Madrid obra del propio brasileño, antes de que la escena diera un giro con su expulsión por tarjeta roja directa.

Lo que hizo Vinicius Junior no parece defendible ni por parte del Real Madrid ni de su afición, pero todas las preguntas giran en torno a si el brasileño merecía o no la tarjeta roja directa.