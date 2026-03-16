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«¡Qué truco más ridículo!» - Gary Neville critica duramente la extraña rutina del Chelsea en el círculo de juego y le dice a Liam Rosenior que «simplemente lo deje ya»
Una rutina que fue objeto de burlas
Tras la derrota del sábado ante el Newcastle, la preparación previa al partido del Chelsea ha vuelto a ser objeto de un intenso escrutinio después de que los jugadores rodearan al árbitro Paul Tierney en el círculo central durante una extraña reunión. Desde que asumió el cargo en enero, Rosenior ha convertido esta rutina en un elemento fundamental. Sin embargo, la versión más reciente, en la que se obligó a Tierney a permanecer de pie en una postura incómoda entre los jugadores, ha sido ampliamente ridiculizada. Esta decisión táctica ha suscitado dudas sobre si los Blues están anteponiendo el «espectáculo» a la sustancia durante su reciente mala racha, a pesar de que Rosenior defendió el ritual y reprendió al árbitro por interferir.
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«Es casi como una secta»
En su podcast de Sky Sports, Neville no se anduvo con rodeos y calificó ese momento de reunión como una distracción injustificada. «Me pareció muy extraño, realmente raro», afirmó el exdefensa de la selección inglesa. «Si necesitas reunirte 10 segundos antes del saque inicial para motivaros mutuamente, es que has hecho algo mal en la preparación». El ex capitán del Manchester United argumentó que esas actuaciones son «solo para lucirse» y «casi sectarias», antes de lanzar un ultimátum contundente al entrenador del Chelsea: «Yo lo dejaría de inmediato, lo cortaría de raíz. Simplemente, que lo dejen. Es una tontería; todo esto es una tontería».
Una mala racha de resultados recientes
El escrutinio sobre las «artimañas» del Chelsea coincide con un preocupante bajón de forma sobre el terreno de juego. Tras un repunte inicial con el nuevo entrenador Rosenior, los Blues solo han ganado uno de sus últimos cinco partidos de la Premier League, cayendo hasta el sexto puesto de la tabla. Sus aspiraciones en la copa nacional también se vieron truncadas por el Arsenal en la Carabao Cup. Los críticos sostienen que el énfasis en gestos psicológicos como el corrillo no logra ocultar problemas tácticos profundamente arraigados, como demuestra el hecho de que rivales como el Newcastle no parecieran en absoluto impresionados por la actuación y ganaran por 1-0.
- AFP
Una dura prueba contra el PSG
El Chelsea se enfrenta este martes a la prueba definitiva de su carácter al recibir en Stamford Bridge al PSG, actual campeón de la Liga de Campeones. Tras una dura derrota por 5-2 en el partido de ida, los Blues necesitan casi un milagro para pasar a cuartos de final, donde les espera un posible enfrentamiento contra el Liverpool o el Galatasaray. Con la temporada llegando a un punto crítico, Rosenior debe decidir si sigue el consejo de Neville y «cortarlo de raíz» o si se mantiene fiel a sus controvertidas rutinas.
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