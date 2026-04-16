«Qué tonto he sido... Lo siento». Julian Nagelsmann se disculpó con un jugador de Alemania tras el consejo de su esposa Lena

Las opciones de Undav de asumir un papel más destacado se han visto reforzadas por su impresionante palmarés internacional, con cuatro goles en solo siete partidos internacionales desde su debut contra Francia. Nagelsmann admitió que su esposa, Lena, desempeñó un papel clave en su decisión de pedir disculpas, actuando como consejera en lo relativo a su conducta pública.

Aunque antes había sugerido que la suplencia de Undav era fija, ahora el técnico ha abierto la puerta a un cambio en la jerarquía y ha añadido: «Ella me refleja muy bien y, naturalmente, me dice a la cara cuando algo no ha estado bien. Por ejemplo, Deniz Undav. Le dije que le llamaría, y ella me dijo: “Sí, yo también te aconsejaría que lo hicieras”. Eso lo resume todo. El papel de Undav puede cambiar, como el de todos los jugadores».