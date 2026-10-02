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¿Qué tiene que ver Rodri? Las carencias del Real Madrid confirman la razón que tenía Mourinho

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J. Mourinho
Rodri
España

Las peticiones incumplidas de Mourinho persiguen al Real Madrid: la defensa y el centro del campo, en el foco

Las carencias en la plantilla del Real Madrid ponen de relieve la importancia de los fichajes solicitados por el entrenador portugués José Mourinho, que el club no logró cerrar en el verano de 2026.

El diario Sport señaló en un informe que Mourinho llegó al conjunto blanco con una idea bastante clara sobre lo que necesitaba para reconstruir el equipo.

El club atendió gran parte de las peticiones del técnico, pues llegaron Ibrahima Konaté, Dumfries, Cucurella, Bernardo Silva, Diomandé y Espí.

Sin embargo, dos posiciones no se reforzaron finalmente: un central adicional junto al mencionado Konaté y un centrocampista capaz de dar un sentido diferente al estilo de juego.


  • RodriGetty Images

    Fracasa el fichaje de Rodri

    En lo que respecta al centro del campo, Mourinho tenía un objetivo muy concreto. El técnico portugués quería un jugador capaz de organizar al equipo desde atrás y de aportar calma, equilibrio y capacidad de decisión a una zona que durante mucho tiempo había generado dudas en el Bernabéu.

    El nombre que sonó con fuerza fue el de Rodri, y el Real Madrid hizo todo lo que estuvo en su mano para convencer al internacional español. De hecho, el propio Mourinho habló personalmente con él, pero el jugador terminó decantándose por el Barcelona.

    Lo llamativo es que el club tampoco intentó fichar a ninguna de las alternativas que ofrecía el mercado de fichajes.

    El propio Mourinho se encargó de restar importancia públicamente a aquella operación. Tras el fracaso del fichaje de Rodri, aseguró que el Real Madrid no sufría ninguna carencia en esa posición, y recordó que contaba con Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bernardo Silva y Arda Güler.

    El técnico portugués explicó que Rodri habría sido "la guinda del pastel". Aquello fue un intento de cerrar el asunto de cara al público, aunque la realidad es que el entrenador había señalado esa posición como una de las prioridades de su proyecto cuando llegó al club.

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-RAYOAFP

    El club ignoró el fichaje de un central adicional

    La otra petición que no se cumplió fue el fichaje de un central. El Real Madrid firmó a Konaté, pero Mourinho quería reforzar la zaga aún más, después de que esta hubiera sido uno de los puntos débiles más evidentes del equipo en los años anteriores.

    El club había estudiado la posibilidad de abrir hueco a otro defensa en caso de que se marchara alguno de los jugadores, pero finalmente las cosas no se movieron.

    Raúl Asencio se lesionó y permaneció en la lista del equipo, y el mercado de fichajes se cerró sin la incorporación del central adicional que el técnico había reclamado.

    Y es precisamente en el eje de la defensa donde aparece la primera señal que invita a volver sobre la lista de peticiones de Mourinho.

    Las lesiones golpearon concretamente a la zaga: Asencio todavía no ha podido disputar su primer partido a las órdenes del técnico, y ahora afronta una ausencia que oscila entre dos y cuatro meses por una fractura en el peroné, mientras que Konaté y Militão también sufren problemas físicos.

    Las opciones parecen limitadas en esta posición, sobre todo con Huijsen sancionado para el próximo partido por su expulsión en el derbi. Pero el debate más interesante quizá esté en el centro del campo.

    En uno de los primeros partidos de la temporada, Mourinho recurrió a situar a Trent Alexander-Arnold en esa posición junto a Valverde, en un experimento que terminó en un claro fracaso.

    Y temporada tras temporada, parece que todos los que están fuera del club ven un problema común en la forma de construir la plantilla del equipo, mientras que desde dentro del club no parece existir tal problema.

    El técnico portugués dispone de una plantilla con un enorme talento, y él mismo defendió públicamente las cualidades de sus jugadores de centro del campo y de defensa.

    Aun así, no se puede ignorar que, si el Real Madrid hubiera ejecutado todas las peticiones del técnico portugués, Mourinho dispondría ahora de jugadores adicionales que podrían haber tenido un papel fundamental en el devenir de la temporada.

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