Getty Images
Traducido por
«¿Qué te pasa?» - Un compañero francés, también campeón del mundo, desmiente las críticas a Kylian Mbappé en el Real Madrid
A Mourinho le piden que se adapte a Mbappé
Tras dos temporadas sin títulos, el Real Madrid habría fichado a Mourinho este verano para volver a ganar. La sequía del club coincide con la llegada de Mbappé en 2024. Pese a rumores de tensiones con compañeros y polémicas en su vida privada, Desailly asegura que el delantero no es el principal problema. En declaraciones a FootballTransfers para MrRaffle.com, el campeón del mundo en 1998 explicó que los delanteros de élite exigen ajustes tácticos. «Mbappé nunca ha sido realmente un problema para un entrenador», afirmó Desailly. «Mourinho te dirá lo mismo: “Estoy contento con los 40 o 42 goles que marca Mbappé al año, solo tengo que adaptarme a él”. Es el delantero».
- (C)Getty Images
En defensa de la vida privada del delantero
El delantero ha recibido un intenso escrutinio mediático por un viaje a Italia y su polémica recuperación en París. Sin embargo, Desailly rechazó controlar sin cesar las actividades de los jugadores fuera del campo: «Todos opinan sobre su vida privada o sus desplazamientos. Algunos madridistas creen que un jugador no debe tener vida privada y debe dedicarse solo al club. Siempre existe esa percepción. Yo también lo noté cuando jugaba: en cierto modo perteneces a la afición. Es cierto y nos alegra, pero no exageremos. En mi tiempo libre hago lo que quiero; no me preguntéis por ello. Así que no lo veo como un problema para Mourinho: solo es una cuestión de adaptación».
Problemas sistémicos en el Real Madrid
Más allá de las polémicas fuera del campo, persisten dudas sobre cómo encajará este talentoso delantero junto a Vinicius Junior y Jude Bellingham. Desailly cree que el sistema colectivo no ha sabido integrar el talento ofensivo del Bernabéu e insiste en que un equipo de primer nivel puede compensar la falta de trabajo defensivo de una superestrella. Argumentó: «No es solo culpa de Mbappé. ¿Que no defiende? Muy bien. ¿Cuál es el problema? Puedes tener uno o dos jugadores que no retrocedan. Eres el Real Madrid y te lo puedes permitir, sobre todo si marca 40 goles por temporada».
- Getty Images Sport
¿Qué pasará ahora con Mbappé y el Real Madrid?
Mourinho, que asumirá el cargo para la temporada 2026-27, deberá unir un vestuario dividido y crear un sistema táctico que potencie a su delantero estrella. Los aficionados esperan que este cambio acabe con dos años sin títulos y libere el gran potencial del equipo.