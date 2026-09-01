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«Qué suerte tuve, Leo...» - Enzo Fernández escribe una emotiva despedida a Lionel Messi mientras la estrella del Chelsea rinde homenaje al GOAT argentino que se retira
El fin de una era para Argentina
Messi confirmó recientemente su retirada definitiva del fútbol internacional a los 39 años. El delantero legendario puso fin a su carrera con Argentina tras su recorrido hasta la final del Mundial de 2026 contra España.
El ocho veces ganador del Balón de Oro deja la escena mundial como el jugador con más partidos y más goles en la historia de su selección. Su decisión quedó sellada definitivamente tras el trágico fallecimiento de su padre, Jorge, a principios de agosto.
En respuesta, el centrocampista del Chelsea Fernandez acudió a Instagram para rendir homenaje a su capitán saliente. El jugador de 25 años recordó un viaje profundamente personal que le llevó de ser un joven aficionado ansioso a convertirse en compañero de equipo de Messi en un equipo campeón del mundo.
- AFP
Los sueños de la infancia se hacen realidad
Fernandez compartió sus primeros temores por perder la oportunidad de jugar junto a su héroe, haciendo referencia a la breve retirada de Messi en 2016. Escribió: «Leo... cuando dijiste antes que te retirarías de jugar con la selección, sentí una tristeza profunda».
El centrocampista explicó cómo seguía obsesivamente su diferencia de edad cuando era jugador juvenil. «Yo era solo un niño, y solía calcular la diferencia entre tu edad y la mía para ver si alguna vez podría llegar a jugar contigo», añadió Fernandez. «Puede sonar una tontería, pero de verdad lo hacía. Solía pensar en cuántos años te podrían quedar, y cuántos años me separaban de llegar al primer equipo, y soñaba con que vestiríamos juntos la camiseta de Argentina, aunque fuera solo una vez... y por suerte volviste».
Ese sueño terminó haciéndose realidad de forma espectacular en Qatar. Continuó: «La vida acabó siendo mucho más hermosa de lo que aquel niño era capaz de imaginar... No solo llegué a jugar contigo, sino que compartimos concentraciones, el vestuario, las conversaciones, los abrazos, los momentos difíciles, los momentos maravillosos, y acabamos siendo campeones del mundo juntos».
El legado duradero de un capitán
Fernández también elogió la humildad de Messi y su liderazgo entre bastidores. «Pero, sobre todo, siempre te estaré agradecido por la manera en que me trataste desde el momento en que llegué», continuó. «Llegué con el sueño de compartir el campo con mi ídolo, pero me encontré con una persona que, desde el primer momento, me hizo sentir uno más. Siempre tenías una palabra amable, un consejo, un abrazo o, simplemente, esa manera de hacerme sentir tranquilo cuando lo necesitaba.. Nunca olvidaré eso».
De cara a un nuevo capítulo para la selección, Fernández admitió que la ausencia será difícil de asimilar. «Hoy me cuesta imaginar la próxima concentración sin ti», añadió. «Salir al campo y no verte delante de mí, con el dorsal número 10. Llevamos tantos años acostumbrados a verte ahí que parece imposible imaginarlo de otra manera».
Fernández concluyó: «Qué afortunado fui, Leo, y qué afortunado fue ese niño, el que solía contar los años sin saber si algún día llegaría a tiempo. Gracias por tratarme como lo hiciste, por todo lo que me enseñaste y por permitirme formar parte de tu historia.. te echaremos muchísimo de menos, capitán».
- Getty Images Sport
La vida después de Messi
Argentina debe afrontar ahora una transición intimidante sin su líder talismánico. El seleccionador Lionel Scaloni tendrá que apoyarse en gran medida en jugadores jóvenes del núcleo del equipo como Fernandez para guiar al combinado hasta el Mundial de 2030 y las futuras ediciones de la Copa América.
Para Messi, el foco pasa por completo a sus compromisos con su club, el Inter Miami. El jugador de 39 años tratará de poner fin a sus históricos días como futbolista asegurando más éxitos a nivel nacional en la Major League Soccer, completamente liberado de las exigencias físicas y mentales del fútbol internacional.
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