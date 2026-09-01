«Qué suerte tuve, Leo...» - Enzo Fernández escribe una emotiva despedida a Lionel Messi mientras la estrella del Chelsea rinde homenaje al GOAT argentino que se retira

Messi confirmó recientemente su retirada definitiva del fútbol internacional a los 39 años. El delantero legendario puso fin a su carrera con Argentina tras su recorrido hasta la final del Mundial de 2026 contra España.

El ocho veces ganador del Balón de Oro deja la escena mundial como el jugador con más partidos y más goles en la historia de su selección. Su decisión quedó sellada definitivamente tras el trágico fallecimiento de su padre, Jorge, a principios de agosto.

En respuesta, el centrocampista del Chelsea Fernandez acudió a Instagram para rendir homenaje a su capitán saliente. El jugador de 25 años recordó un viaje profundamente personal que le llevó de ser un joven aficionado ansioso a convertirse en compañero de equipo de Messi en un equipo campeón del mundo.



