El Cittadella no es solo el mejor equipo de la Serie C hasta ahora, sino el mejor de Italia y uno de los mejores de Europa: seis victorias en seis partidos hasta el momento, con 18 puntos sumados, diez goles marcados y apenas dos encajados. El conjunto granata, entrenado por Roberto Musso, toda una vida primero como futbolista, de 2000 a 2011m y después como técnico de todas las categorías con los patavinos, también ha disputado partidos complicados, como la visita a Ospitaletto y el duelo ante la Juventus Under 23, sin faltar nunca a la cita con los tres puntos. Mérito de los goles del joven centrocampista ucraniano Eduard Igantov, nacido en 2006 y criado en la cantera, y de la experiencia de Paolucci, Falcinelli, Antonucci y Barberis, futbolistas que también han militado en la Serie A. Seguramente está entre los mejores del grupo, pero no es el favorito: ese es el Union Brescia, que en este momento persigue a 4 puntos de distancia, a causa de los dos empates consecutivos contra Treviso y Trento, mientras que acaba de caer precisamente contra el Citta la otra sorpresa del grupo, el Ospitaletto, cuarto, liderado por el goleador Stefanoni, nacido en 2002 y con 3 goles hasta aquí. Bien también el Arzignano, con los goles y las asistencias de la pareja Nanni-Moretti, las confirmaciones Alcione y Trento, tercero en la clasificación, y las sorpresas Treviso y Dolomiti Bellunesi. En cambio, mal la Juventus Under 23, con tres ko y antes dos empates seguidos: la Juventus solo ha ganado en la primera jornada, después se ha derrumbado. También decepcionan Novara, Pro Vercelli, Renate, clamorosamente último después de dos años de playoff, y la Folgore Caratese de Michele Criscitiello, director de Sportitalia, apenas tres puntos hasta ahora.