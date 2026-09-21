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¡Qué sorpresas Cittadella, Ravenna y Sorrento! Pero Brescia, Reggiana-Spezia y Bari acechan: el punto sobre la Serie C

El primer balance de los grupos A, B y C de la tercera categoría italiana, entre confirmaciones y explotaciones inesperadas. Y alguna decepción...

La Serie A se ha detenido después de un mes y cinco jornadas de campeonato. Es momento de hacer los primeros balances, pero no solo en la máxima categoría italiana: también la Serie C ha llegado a un primer punto de inflexión, con seis jornadas disputadas hasta ahora en los Grupos A, B y C y los primeros veredictos de la tercera categoría, entre hazañas inesperadas, sorpresas, confirmaciones y decepciones.


Pero hagamos un repaso de los tres grupos de la Serie C a finales de septiembre:

  • GRUPO A

    El Cittadella no es solo el mejor equipo de la Serie C hasta ahora, sino el mejor de Italia y uno de los mejores de Europa: seis victorias en seis partidos hasta el momento, con 18 puntos sumados, diez goles marcados y apenas dos encajados. El conjunto granata, entrenado por Roberto Musso, toda una vida primero como futbolista, de 2000 a 2011m y después como técnico de todas las categorías con los patavinos, también ha disputado partidos complicados, como la visita a Ospitaletto y el duelo ante la Juventus Under 23, sin faltar nunca a la cita con los tres puntos. Mérito de los goles del joven centrocampista ucraniano Eduard Igantov, nacido en 2006 y criado en la cantera, y de la experiencia de Paolucci, Falcinelli, Antonucci y Barberis, futbolistas que también han militado en la Serie A. Seguramente está entre los mejores del grupo, pero no es el favorito: ese es el Union Brescia, que en este momento persigue a 4 puntos de distancia, a causa de los dos empates consecutivos contra Treviso y Trento, mientras que acaba de caer precisamente contra el Citta la otra sorpresa del grupo, el Ospitaletto, cuarto, liderado por el goleador Stefanoni, nacido en 2002 y con 3 goles hasta aquí. Bien también el Arzignano, con los goles y las asistencias de la pareja Nanni-Moretti, las confirmaciones Alcione y Trento, tercero en la clasificación, y las sorpresas Treviso y Dolomiti Bellunesi. En cambio, mal la Juventus Under 23, con tres ko y antes dos empates seguidos: la Juventus solo ha ganado en la primera jornada, después se ha derrumbado. También decepcionan Novara, Pro Vercelli, Renate, clamorosamente último después de dos años de playoff, y la Folgore Caratese de Michele Criscitiello, director de Sportitalia, apenas tres puntos hasta ahora.

    • Anuncios

  • GRUPO B

    El Grupo B es hasta ahora el más bonito, competido y emocionante, con varios equipos muy parejos y candidatos a la victoria final: las confirmaciones son el Spezia, que con la victoria contra la Vis Pesaro en el partido del lunes por la noche en el Picco es líder en solitario con 16 puntos, con cinco victorias y un empate en Grosseto, y la Reggiana, con 14 puntos, impulsada por el delantero croata Leon Sipos, ex del Lecco y autor de 7 goles hasta ahora, y por Manolo Portanova. Dos grandes recién descendidos de la Serie B, que quieren ganarse de inmediato el ascenso, perseguidos por dos sorpresas: relativa la que representa el Ravenna, empatado con los emilianos, vistos los playoffs alcanzados el año pasado y el fichaje de Simone Rabbi procedente del Cittadella, absoluta en cambio la del Grosseto recién ascendido, que todavía no ha perdido y suma 12 puntos. Bien también el Livorno de los hermanos Lucarelli, derrotados eso sí en el derbi contra el Spezia, Torres con Lorenzo Di Stefano, Forlì y Atalanta Sub-23, en zona de playoff junto al Guidonia. No convence el Pescara, muy irregular y con 8 puntos sumados hasta ahora, mientras decepcionan el Perugia, con tres KO seguidos, y el Ostiamare de Daniele De Rossi, con 4 derrotas hasta ahora. En el fondo de la clasificación, desastre Vis Pesaro.


  • GRUPO C

    También en el caso del Grupo C, como en el A, hay un equipo que está sorprendiendo a todos por cómo ha arrancado: es el Sorrento de Vincenzo Maiuri y del defensa goleador Riccardo Cargnelutti, cinco victorias y un KO hasta ahora, el último en casa contra el Bari, y 15 puntos sumados: el Sorrento lidera el grupo, perseguido por el Potenza, que ha empezado muy bien a pesar de un calendario difícil con el empate en Bari y la derrota en Salerno, y por el equipo de Rastelli, escocido por la dura derrota en el derbi contra el Barletta pero capaz de rehacerse y sumar 13 puntos, que dejan a la favorita del grupo a solo dos puntos del liderato. Convence la Casertana de Vinicio Espinal, que el año pasado lo hizo muy bien llevando a la Giana Erminio a los playoff, y se está confirmando en Campania gracias a los goles de Jacopo Manconi, al igual que el habitual Audace Cerignola. Dos tropiezos contra Picerno y precisamente Casertana, pero también tres victorias contra rivales complicados para el Inter Sub-23 de Stefano Vecchi, que parece no sufrir la comparación con los equipos del Sur. Algo más de dificultades, en cambio, para otros dos grandes, Salernitana y Catania, con apenas 9 y 7 puntos y muchos tropiezos. Decepciona el nuevo Foggia de Casillo y Auteri, que no gana desde la primera jornada y está en zona de playoff, al igual que los dos calabreses, Cosenza y Crotone, penúltimo y último y diezmados por los problemas societarios.

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