«¿Qué sé yo?» - Donald Trump critica a Thomas Tuchel por poner a su «compañero de golf», Harry Kane, de «defensa» en la eliminación de Inglaterra del Mundial

Durante un acto en la Trump Tower con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, Trump recordó su amistad con Kane tras una partida de golf y cuestionó la decisión táctica del entrenador.

Trump dijo: «En Inglaterra tenéis a un gran jugador, con el que he jugado al golf. Lo sabéis, ¿verdad? Harry, que ha estado fantástico. Creo que quizá cometieron un error al convertirlo en un jugador defensivo.

¿Qué sé yo de fútbol? Se pusieron por delante en el marcador y cogieron a su mejor jugador para ponerlo en defensa. Hay que ser un poco más ofensivos, ¿no? Pero no voy a opinar al respecto. ¿Qué sé yo de entrenamiento? Fue algo inusual, pero Harry es un tipo estupendo, la verdad».