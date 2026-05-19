«Que se vayan a casa los que lloran»: Matthias Sammer, sin pelos en la lengua, sobre el portero estrella de la selección alemana

Sammer defiende la decisión de Nagelsmann de llevar a Neuer, recién recuperado, como portero titular al Mundial. A pesar de sus problemas en la pantorrilla, lo considera el salvavidas deportivo de Alemania.

«Es la decisión correcta», resumió Sammer. «Ahora se puede decir con franqueza: no, eso no lo queremos. Pero, perdón: ¿estamos en una excursión de fin de curso o en el deporte de alto rendimiento? El objetivo debe ser contar con el mejor portero en este momento. Y Neuer es el mejor portero alemán que tenemos».

También exige responsabilidad al grupo y pide mentalidad, no excusas: quien use el tema del portero como justificación para un fracaso en el Mundial no tiene lugar en el alto rendimiento.

«Si un tema de personal nos hace fracasar, todos, incluidos los expertos, podemos irnos a casa. Si un jugador no acepta la decisión, debe ir al seleccionador y decirle: “No la acepto, estoy deprimido, déjeme en casa”».