«Que se recupere pronto»: últimas noticias sobre la lesión de Jordan Henderson tras la operación del brazo que se fracturó mientras celebraba la épica victoria de Inglaterra sobre México en el Mundial

Henderson sufrió una lesión grave al trepar las vallas publicitarias tras el emocionante partido de octavos de final, en el que Inglaterra, con diez jugadores, venció 3-2 gracias a un penalti de Harry Kane y un doblete de Jude Bellingham. Henderson, que no llegó a jugar, sufrió un dolor insoportable tras la caída.

El personal médico le administró oxígeno, lo trasladó en camilla hasta una ambulancia y de allí a un hospital. El inesperado accidente empañó el logro de los Tres Leones, que lucharon con valentía para avanzar a cuartos de final.