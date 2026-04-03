«¡Que se haga todos los selfies que quiera!» - Thierry Henry defiende al «extraordinario» Rayan Cherki por burlarse del Arsenal tras la victoria del Manchester City en la Carabao Cup

Las repercusiones de la contundente victoria por 2-0 del Manchester City sobre el Arsenal en la final de la Carabao Cup se centraron en parte en las excentricidades de Cherki. El creativo centrocampista, que atraviesa un estado de forma sensacional, se ganó la ira de la afición del Arsenal por lo que muchos percibieron como arrogancia sobre el terreno de juego y celebraciones provocadoras tras el pitido final. Sin embargo, Henry cree que el ganador tiene todo el derecho a disfrutar del momento.

«Lo único que sé es que mi equipo perdió, él ganó y puede hacerse tantos selfies como quiera. Para mí, ni siquiera es tema de debate», declaró Henry aBetway. «Rayan es un jugador especial que hará cosas especiales. Lo tuve como compañero en la selección olímpica francesa y hará cosas que están fuera de este mundo».