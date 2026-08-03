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¿Qué relación tienen España y Argentina? Ancelotti lidera una revolución total en Brasil

FEATURES
C. Ancelotti
Brazil
World Cup
Vinicius Junior
Raphinha
España
Argentina
Brasil

Tras bajar el telón sobre el Mundial 2026 y superar el shock de la eliminación temprana, Brasil ha vuelto al trabajo.

El diario As señaló, en un informe, que la Federación Brasileña se prepara, en colaboración con el entrenador italiano Carlo Ancelotti, para lanzar una revolución integral con el inicio del nuevo ciclo.

La vieja guardia irá cediendo el paso, de forma gradual, a una nueva generación, mientras se espera que los nuevos líderes de la selección de la samba asuman sus responsabilidades a partir del próximo mes de septiembre, durante el siguiente parón internacional.

La tarea no será fácil, ya que la selección brasileña llegó a sus niveles más bajos y necesita una reestructuración profunda que casi arranca desde los cimientos. Pero Ancelotti está preparado para esta misión.

El plan de Brasil pasa por la continuidad de Ancelotti al frente de la dirección técnica de la selección absoluta, por lo que se le renovó la confianza, antes y después del Mundial, con un contrato que se extiende hasta el año 2030.

Esto se debe a que la Federación Brasileña, que asegura haber aprendido de los errores del pasado, considera que la estabilidad es la clave, y quiere dar continuidad al proyecto del entrenador italiano, o más bien lanzarlo de forma completa y definitiva.

  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La nueva guardia de la Samba

    De los 26 jugadores que participaron en el Mundial 2026, solo unos 20 continuarán su camino con la selección, en función de la evolución de la próxima etapa, después de que se confirmara la retirada internacional de Neymar, Casemiro, Danilo, Weverton, Alex Sandro y Fabinho.

    Todavía existe cierta incertidumbre sobre el futuro de Alisson y Ederson, ante la ausencia de un heredero claro para la leyenda del Liverpool, además de Marquinhos en la línea defensiva.

    En la actualidad, el pilar fundamental del proyecto de Carlo Ancelotti parece claro: se trata del quinteto formado por Éder Militão, Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, Raphinha y Vinícius Júnior.

    El plan, tras la retirada de Marquinhos, consiste en otorgar el brazalete de capitán a Bruno Guimarães a medio plazo, con la aprobación del propio Ancelotti, mientras que Raphinha y Vinícius serán el segundo y tercer capitán, respectivamente.

    La nueva selección brasileña se construirá a partir de este quinteto, y el cuerpo técnico busca además jugadores con experiencia al más alto nivel para respaldar el proyecto de Ancelotti. La lista preliminar incluyó los siguientes nombres: Bremer, Matheus Cunha, Igor Thiago, João Pedro, Ederson, Luiz Henrique, Gabriel Martinelli y Wesley, además de esperar que Savinho y Yan Couto recuperen su mejor nivel.

    Con una media de edad de 26 años, la Confederación Brasileña espera que estos jugadores den un paso adelante y ayuden a los nuevos capitanes a liderar la próxima generación.

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    Nuevas caras para Brasil

    Brasil deposita grandes esperanzas en la nueva generación liderada por Estêvão, Ryan, André Santos, Vitor Reis y Endrick.

    La Confederación Brasileña quiere integrar a estos jugadores de forma gradual en los planes de Ancelotti en un futuro próximo, e incluso otorgarles papeles protagonistas antes de lo esperado, especialmente a las dos joyas de la academia del Palmeiras, Estêvão y Endrick.

    Y aunque persisten algunas dudas, la Confederación no quiere someterlos a presiones prematuras, como ocurrió con Endrick tras la derrota ante Noruega, pero al mismo tiempo considera que el futuro de la Canarinha estará en sus pies.

    Y no se limitará solo a ellos. Durante la temporada pasada, la Confederación Brasileña siguió de cerca la evolución de varios jugadores candidatos a incorporarse al proyecto, entre ellos Kaua Prates, traspasado este verano al Borussia Dortmund, Sousa (Tottenham), Arthur (Bayer Leverkusen), Kevin (Fulham) y Allison Santos (Nápoles), y Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk).

    Sin olvidar a los jugadores que aún militan en el Campeonato Brasileño, como Gabriel Mec, Eduardo Conceição, Del, Zé Lucas, Ruan Pablo, Vitinho, André y Breno Bidon.

  • ancelotti(C)Getty Images

    Reestructuración integral y objetivos definidos

    A petición de Ancelotti, la Confederación Brasileña ha iniciado un proceso de reorganización integral del sector de las categorías inferiores.

    El objetivo es adoptar un estilo de juego y un sistema táctico unificados en todas las selecciones juveniles, para facilitar la transición de los jugadores a la selección absoluta, además de vigilar a los talentos que puedan saltarse etapas de edad y ser convocados directamente a la selección absoluta dirigida por el técnico italiano.

    La Confederación Brasileña quiere ser realista, ya que competir por los títulos de la noche a la mañana parece una fantasía, especialmente tras casi 7 años sin conquistar ningún campeonato, desde la victoria en la Copa América 2019.

    La Copa América 2028 será la primera prueba real para esta nueva generación, con voces dentro de la Confederación que reclaman recuperar el título de campeón de Sudamérica, pero, volviendo al mismo enfoque realista, los responsables no quieren elevar el techo de las expectativas de forma exagerada.

    La selección brasileña toma las experiencias de España y Argentina como modelo a seguir para regresar a la cima, pues ambas selecciones también atravesaron periodos de gran declive y se vieron obligadas a reconstruirse mediante un proyecto a largo plazo que se prolongó durante años, antes de volver a los podios de premiación.

    Brasil desea repetir ese camino, primero para construir un grupo fuerte que supere la dependencia de las estrellas individuales, y segundo porque la naturaleza del fútbol en el país no ayuda, pues la prensa y la afición no se caracterizan por la paciencia, y la Confederación busca cambiar esta cultura.

    Desde que Samir Xaud asumió la presidencia de la Confederación Brasileña, uno de sus objetivos más destacados ha sido modernizar la estructura de la Confederación y del fútbol brasileño, mediante la profesionalización del arbitraje, la creación de la Academia de Entrenadores de la Confederación Brasileña y otros proyectos, inspirándose en el modelo de éxito que aplicó la Federación Española de Fútbol a comienzos del siglo actual.

    Y si Brasil quiere recuperar el título de la Copa del Mundo, el camino comienza por reinventarse; en cuanto al sexto título mundial, no llegará con rapidez, sino que requiere un trabajo prolongado y paciencia, con la aspiración de que la verdadera lucha por el título del Mundial 2030 sea el mayor objetivo de todo el proyecto.

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