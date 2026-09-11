El lateral inglés Archie Brown firmó una actuación de Jugador del Partido en el regreso del Fenerbahce a la UEFA Champions League, con un empate 1-1 ante la Roma. Bryan Cristante abrió el marcador para los visitantes con un disparo raso desde 20 yardas en la primera parte.

Poco después de la reanudación, Brown, de 24 años, picó el balón por encima de Mile Svilar tras un inteligente pase de Mason Greenwood para igualar el marcador.

A pesar de la presión de la segunda parte y de la entrada de Romelu Lukaku desde el banquillo, ninguno de los dos equipos pudo encontrar el gol de la victoria en los últimos minutos.