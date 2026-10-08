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«¿Qué puedes decir?»: Frank Lampard reacciona al veredicto de culpabilidad del Manchester City mientras el técnico del Coventry reflexiona sobre su etapa en el Etihad
Lampard sigue siendo cauteloso tras el veredicto
Lampard ha optado por un enfoque comedido al hablar de las recientes noticias sobre la mala conducta financiera del Manchester City, por las que el gigante de la Premier League fue declarado culpable de infracciones graves antes de presentar un recurso de inmediato. La comisión independiente dictaminó que el City acordó contratos «ficticios» con varios socios comerciales entre las temporadas 2009-10 y 2017-18 como parte de un «plan de financiación encubierta» para inflar artificialmente los ingresos del club en 830 millones de libras. Sin embargo, el City ha defendido con firmeza su inocencia, al describir la sentencia como una mera «opinión» que contiene «claros errores materiales, de derecho, de principio y de hecho», al tiempo que declaró que el veredicto no ofrece garantías.
El excentrocampista de Inglaterra reconoció la gravedad de la situación, pero señaló que el proceso judicial en curso limita lo que se puede decir públicamente. «Todos hemos visto la noticia, obviamente es una gran noticia, el Man City ha recurrido», declaró Lampard. «Supongo que esa es mi reacción, ¿no? ¿Qué se puede decir cuando hay un recurso en curso? No estoy dentro de la historia, estoy completamente fuera de ella. Jugué en el Man City hace ya mucho tiempo, durante un año. Esperaremos a ver cuál es el resultado del recurso y a partir de ahí. No conozco en absoluto los plazos».
- AFP
Respeto por Maresca en medio de la incertidumbre
A pesar de la sombra que se cierne sobre sus antiguos empleadores, Lampard no tardó en mostrar su apoyo a su colega Enzo Maresca. El exentrenador del Chelsea sucedió este verano a Pep Guardiola en el Manchester City y ha disfrutado de un inicio de campaña impresionante, situado en lo más alto de la clasificación de la Premier League con un pleno de 15 puntos. La actual cúpula del City y su cuerpo técnico afrontan ahora la difícil tarea de mantener el nivel de rendimiento sobre el terreno de juego mientras las batallas legales del club acaparan los titulares.
«Estoy al margen», explicó Lampard cuando la conversación giró en torno al posible impacto en la temporada competitiva del City. «Tengo este trabajo y mis, no problemas, pero sí cosas en las que necesito trabajar, y siempre respeto a un entrenador sea cual sea la situación, hay muchas cosas que no sabes. Obviamente, esto es algo que sí sabemos, pero evidentemente es un club enorme ahora, con una gran plantilla de jugadores de calidad, así que ya veremos».
Siguiendo la conexión con el Etihad
La vinculación de Lampard con la mitad azul de Mánchester sigue siendo uno de los capítulos más singulares de la historia de la Premier League. Después de ser presentado como jugador del New York City FC en julio de 2014, de cara a la campaña 2015 de la MLS, el centrocampista se incorporó inicialmente al City en lo que se presentó como una cesión a corto plazo para la temporada 2014-15.
Sin embargo, aquel acuerdo temporal pronto se convirtió en una estancia más larga, ya que su etapa en el Etihad Stadium se amplió hasta el final de la campaña. La situación generó una gran polémica cuando salió a la luz que solo había firmado un compromiso no vinculante con el club estadounidense, en lugar de un contrato formal.
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Últimos años como jugador y retirada
Durante su etapa en Mánchester, Lampard demostró que todavía tenía mucho que ofrecer al máximo nivel. Logró firmar ocho goles y tres asistencias en 38 partidos entre todas las competiciones.
El veterano centrocampista acabó recalando en el New York City FC, donde pasó dos temporadas en la Major League Soccer. Su etapa en Estados Unidos fue productiva, ya que marcó 15 goles en 31 partidos antes de que su contrato expirara en noviembre de 2016 y se retirara meses después.
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