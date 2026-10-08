«¿Qué puedes decir?»: Frank Lampard reacciona al veredicto de culpabilidad del Manchester City mientras el técnico del Coventry reflexiona sobre su etapa en el Etihad

Lampard ha optado por un enfoque comedido al hablar de las recientes noticias sobre la mala conducta financiera del Manchester City, por las que el gigante de la Premier League fue declarado culpable de infracciones graves antes de presentar un recurso de inmediato. La comisión independiente dictaminó que el City acordó contratos «ficticios» con varios socios comerciales entre las temporadas 2009-10 y 2017-18 como parte de un «plan de financiación encubierta» para inflar artificialmente los ingresos del club en 830 millones de libras. Sin embargo, el City ha defendido con firmeza su inocencia, al describir la sentencia como una mera «opinión» que contiene «claros errores materiales, de derecho, de principio y de hecho», al tiempo que declaró que el veredicto no ofrece garantías.

El excentrocampista de Inglaterra reconoció la gravedad de la situación, pero señaló que el proceso judicial en curso limita lo que se puede decir públicamente. «Todos hemos visto la noticia, obviamente es una gran noticia, el Man City ha recurrido», declaró Lampard. «Supongo que esa es mi reacción, ¿no? ¿Qué se puede decir cuando hay un recurso en curso? No estoy dentro de la historia, estoy completamente fuera de ella. Jugué en el Man City hace ya mucho tiempo, durante un año. Esperaremos a ver cuál es el resultado del recurso y a partir de ahí. No conozco en absoluto los plazos».