¿Qué puede esperar el Tottenham de Igor Tudor? ¿Podrá el experimentado entrenador suplente de la Serie A salvar al Tottenham del descenso?

La Juve parecía sin duda aspirante al Scudetto tras vencer al Inter por 4-3 en la tercera jornada y mantener su pleno de victorias en el inicio de la temporada. Sin embargo, sería la última victoria de Tudor como entrenador de los bianconeri, ya que el técnico de 47 años fue despedido el 27 de octubre tras ocho partidos sin ganar en todas las competiciones, la peor racha del club desde mayo de 2009.

Tudor había achacado anteriormente la mala racha de la Juve a los errores arbitrales y a un calendario congestionado, pero debería haber sabido mejor que nadie que esas quejas iban a caer en saco roto en un club en el que lo único que cuenta es ganar. Según se informa, el excentral también molestó a sus jefes al establecer una comparación desfavorable entre su situación en la Juve y la de Cesc Fábregas en el Como, quien, según Tudor, había conseguido todos los fichajes que había solicitado durante el verano, dando a entender claramente que él no había conseguido los suyos.

Dado su conocimiento del mantra de los bianconeri, también resultó chocante que argumentara que sería un error juzgar a su equipo únicamente por los resultados, mientras que su afirmación de que «el sistema táctico rara vez cuenta mucho hoy en día» provocó incluso una reacción por parte del habitualmente comedido Alessandro Del Piero.

«No estoy seguro de que sea correcto decir que lo único que se necesita es corazón o mentalidad», declaró la leyenda de la Juve a Sky Sport Italia. « Hay que estar organizados, tener ideas tácticas y darlo todo al máximo, incluido el fuego del que habla Tudor. Y no se trata solo de los jugadores».

La mejora de la Juve desde el despido de Tudor sin duda respalda ese argumento, ya que Luciano Spalletti no solo ha llevado al equipo del octavo al quinto puesto, sino que también ha conseguido que vuelva a marcar con facilidad, después de no haber visto puerta en los cuatro últimos partidos de su predecesor.