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AC Milan v Udinese Calcio - Serie AGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

«Qué preguntas más malas»: Christian Pulisic, estrella del AC Milan y de la selección estadounidense, «no está preocupado» por su sequía goleadora de 2026 de cara al Mundial

C. Pulisic
AC Milán
Serie A
USA
World Cup

Christian Pulisic ha respondido a las críticas sobre su reciente falta de gol, tachándolas de «preguntas fuera de lugar» antes del Mundial. El delantero del AC Milan, que apareció en la portada de *Time*, sigue confiando en su rendimiento con la selección estadounidense, anfitriona del torneo.

  • El rostro de la nación

    A pocos meses de que Estados Unidos coorganice el Mundial 2026, Pulisic acapara los focos como estrella de la selección. Hace poco apareció en la portada de *Time*, reconocimiento que subraya su papel de pionero del fútbol estadounidense en Europa. Pero este respaldo mediático llega mientras el delantero del AC Milan afronta críticas por su actual sequía goleadora.

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    Aceptar la mala racha

    Cuando larevista *Time*le preguntó cómo superaría su bache de 2026 —sin marcar con su club ni con la selección este año—, Pulisic respondió de forma brusca y desafiante. Restó importancia a su sequía goleadora y afirmó: «Mi intención es marcar goles. Qué preguntas más malas. No me preocupa, tío».

  • Silenciar el ruido

    Al recordar contratiempos pasados, como su exclusión de la Copa Oro en junio, Pulisic explicó su frustración por la actual sequía de goles: «Fue un momento difícil, porque siempre he respondido en la cancha. Ahora estoy de descanso, la gente habla y yo no puedo salir a callarlos con goles.

    Lo que me emociona es ir al arco, crear ocasiones y marcar. Hacer lo demás —defender, correr— está bien, pero mi alegría es crear y anotar».

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    Soñando con la gloria mundial

    Estados Unidos inicia su camino en el Mundial frente a Paraguay en el SoFi Stadium el 12 de junio, con Pulisic liderando el equipo en casa. A pesar de evitar promesas concretas sobre el torneo, el jugador de 27 años subraya que conservar la fe de su infancia es clave para la selección. Concluyó: «Simplemente no es mi forma de actuar. Pero por la noche, en la cama, me imagino levantando el trofeo. Lo hacía de niño y no voy a dejar de hacerlo. Hay que creer: ¿por qué no?».

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