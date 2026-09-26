Hakimi será juzgado en 2027 acusado de violación, según Foot01. El internacional marroquí ya ha agotado sus últimos recursos legales, lo que hace inevitable su comparecencia ante el tribunal. Los presuntos hechos ocurrieron en febrero de 2023, con un juicio formalizado en agosto de 2025 tras el proceso judicial.

Ahora que todos los recursos han sido rechazados, el lateral derecho se enfrenta a un importante escrutinio judicial mientras sigue representando al club francés. La decisión judicial ha provocado un amplio debate en el fútbol francés sobre si el jugador debe seguir en activo con su club.