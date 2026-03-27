¿Qué pasa si el Bosnia-Italia termina en empate al final de los 90 minutos? ¿Prórroga o penaltis? ¿Qué dice el reglamento?

Todo o nada: Italia se lo juega todo. El martes 31 de marzo de 2026, los Azzurri se enfrentarán a Bosnia-Herzegovina en la final de la repesca del Mundial, el último paso para volver a disputar una competición de la que nuestra selección lleva ausente desde 2014, tras haberse perdido las dos ediciones siguientes (Rusia 2018 y Catar 2022).

El equipo de Rino Gattuso saltará al campo en Zenica, en el estadio del rival, para conquistar una plaza en el Grupo B del Mundial, junto a Canadá, Suiza y Catar.

Pero, ¿qué pasa si el Bosnia-Italia termina en empate al final de los 90 minutos? ¿Se va a la prórroga o directamente a los penaltis? Esto es lo que dice el reglamento.