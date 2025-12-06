+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Aerial Views of Estadio Azteca Ahead of 2026 FIFA World CupGetty Images Sport
Marcos Moreno

¿Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en México? CDMX, Guadalajara y Monterrey

Conoce cuáles serán los partidos que se disputarán en territorio mexicano durante la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la cual dará inicio el próximo 11 de junio.

Se celebró el sorteo de la Copa del Mundo 2026, en donde aún quedan seis cupos disponibles que se disputarán en marzo en el repechaje de UEFA y en el intercontinental. El resto de equipos clasificados, ya conocieron su destino tras la ceremonia de Washington en los doce grupos de la competencia, la cual, por primera vez contará con 48 participantes.

Este Mundial también será histórico debido a que tres países albergarán el torneo: Estados Unidos, México y Canadá recibirán la fiesta del futbol este verano y en territorio mexicano, tres ciudades tendrán la dicha de ser sedes: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

La mayoría de los 104 juegos serán en Estados Unidos; sin embargo México contará con 13 compromisos, los cuáles serán diez de fase de grupos, dos de dieciseisavos de final y uno de octavos de final

En GOAL te presentamos la lista de partidos que se jugarán en México:

  • America v Chivas - Playoffs Torneo Clausura 2024 Liga MXGetty Images Sport

    Ciudad de México

    • México vs Sudáfrica | 11 de junio
    • Uzbekistán vs Colombia | 17 de junio
    • Repechaje UEFA vs México | 24 de junio
    • Dieciseisavos de final 1A vs 2B | 30 de junio
    • Octavos de final | 5 de julio
  • FBL-WC-2026-MEX-VENUEAFP

    Guadalajara

    • Corea del Sur vs Repechaje UEFA | 11 de junio
    • México vs Corea del Sur | 18 de junio
    • Colombia vs Repechaje Intercontinental | 23 de junio
    • Uruguay vs España | 26 de junio
  • FBL-MEX-MONTERREY-TIGRESAFP

    Monterrey

    • Repechaje UEFA vs Túnez | 14 de junio
    • Túnez vs Japón | 20 de junio 
    • Sudáfrica vs Corea del Sur | 24 de junio
    • Dieciseisavos de final 1F vs 2G | 29 de junio