La renovación de Konrad Laimer con el Bayern Múnich parecía un trámite, pero aún no es oficial. Según las últimas informaciones, las posturas sobre el salario están más alejadas que nunca.
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«¡Que paguen un euro de vez en cuando!» Toni Kroos opina sobre la renovación de una estrella del Bayern de Múnich
Toni Kroos, exjugador del Bayern que se marchó al Real Madrid en 2014 por unos 30 millones de euros cuando le quedaba un año de contrato, advierte que el club alemán no debe repetir el error.
Un error que, en su opinión, el Bayern no debe repetir con Laimer: «Es importante para el equipo y lo ha demostrado», afirmó en el pódcast Einfach mal Luppen. «No hay que subestimar eso; tampoco a la hora de pagarles un euro a los que no marcan 40 goles».
«No es Maradona»: Hoeneß se mantiene firme con Laimer
El contrato del austriaco en Múnich vence en 2027 y ambas partes negocian su renovación. Según Sky, Laimer pide 15 millones de euros al año; hasta ahora cobraba unos diez millones por temporada, primas incluidas.
Tras las costosas renovaciones de Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Dayot Upamecano y Alphonso Davies, el club quiere dejar claro, con Laimer como ejemplo, que ya no cumplirá todos los deseos de sus estrellas para retenerlas.
«Hay que poner en contexto las cifras que se mencionan: Konny es muy importante para el equipo y la imagen del club, trabaja mucho, pero no es Maradona», declaró el presidente Uli Hoeneß en DAZN.
Y añadió: «Lo que gana actualmente es algo que muy pocos clubes en Europa pueden ofrecer. No sé qué le han ofrecido concretamente Max (Eberl, nota del editor) y Christoph (Freund, nota del editor), pero seguro que no ha sido lo que sus representantes exigieron al principio».
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¿Se marcha Laimer del Bayern sin coste alguno? «¡No perderíamos gran cosa!»
Si Laimer no renueva, podría dejar el club este verano, ya que sería la última oportunidad del Bayern para recibir un traspaso antes de que su contrato expire en 2025.
Max Eberl subrayó, sin embargo, que hay «dos puntos de vista» y que «hay que ver cómo se encuentra el punto de encuentro en algún momento y de alguna manera». Al preguntarle si, de no renovar, deberían venderlo para evitar perderlo gratis en 2027, Eberl respondió con serenidad: «Llegó sin indemnización, así que no perderíamos mucho».
Llegó gratis en 2023 tras acabar su contrato con el RB Leipzig y, gracias a su constancia, se ha convertido en pieza clave del campeón alemán. Su marcha supondría un golpe para el Bayern, que tendría que buscar un sustituto costoso.