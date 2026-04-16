«¡Que os enfadéis por el rendimiento!» - Roy Keane critica a Michael Carrick y al Manchester United por quejarse de la tarjeta roja a Lisandro Martínez por tirar del pelo contra el Leeds

Al comentarista no le impresionó la furia de Carrick por la expulsión de Martínez, sancionado por conducta violenta tras revisar el VAR. El técnico interino llamó «una de las peores» decisiones que había visto, pero Keane respondió que culpar al árbitro era una forma cómoda de ignorar el pobre rendimiento del equipo.

«Deberías estar enfadado por el rendimiento», declaró Keane en The Overlap. «La expulsión es una distracción. En ese momento perdías 2-0. Enfádate por la primera parte, en la que entraste tan lentamente». El irlandés admitió que la etiqueta de «conducta violenta» le parecía dura, pero comprendió la roja dada los precedentes recientes en la Premier League.