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«¡Que os enfadéis por el rendimiento!» - Roy Keane critica a Michael Carrick y al Manchester United por quejarse de la tarjeta roja a Lisandro Martínez por tirar del pelo contra el Leeds
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«Es como una distracción»
Al comentarista no le impresionó la furia de Carrick por la expulsión de Martínez, sancionado por conducta violenta tras revisar el VAR. El técnico interino llamó «una de las peores» decisiones que había visto, pero Keane respondió que culpar al árbitro era una forma cómoda de ignorar el pobre rendimiento del equipo.
«Deberías estar enfadado por el rendimiento», declaró Keane en The Overlap. «La expulsión es una distracción. En ese momento perdías 2-0. Enfádate por la primera parte, en la que entraste tan lentamente». El irlandés admitió que la etiqueta de «conducta violenta» le parecía dura, pero comprendió la roja dada los precedentes recientes en la Premier League.
Señala con el dedo a los jugadores
Esta última crítica se suma a las advertencias de la leyenda del club sobre la idoneidad de Carrick para el puesto fijo en Old Trafford. A pesar de su alto porcentaje de victorias desde que reemplazó a Ruben Amorim en enero, Keane sigue sin creer que su excompañero sea la elección adecuada a largo plazo, especialmente para manejar los fichajes y la disciplina del equipo.
Sin embargo, el excentrocampista del United cree que los jugadores deben asumir la culpa de la derrota ante el Leeds. «La gente mira al entrenador, pero la culpa es de los jugadores», afirmó, y reiteró que la plantilla debe asumir más responsabilidad en los partidos clave. Insistió en que los veteranos deben «poner orden» para asegurar un puesto entre los cuatro primeros en las últimas semanas de la temporada.
El furioso arrebato de Carrick
Carrick criticó con furia el arbitraje tras el partido y declaró a Sky Sports: «No empezamos bien. Encajamos un gol tras un golpe de Leny Yoro en la nuca que no anularon; ese fue un momento clave. No encontramos ritmo y, aunque tuvimos momentos, no fuimos constantes en la primera parte. En la segunda, el equipo mantuvo la actitud, luchó y buscó algo del partido tras la escandalosa expulsión de [Lisandro Martínez]. Llevamos dos partidos con decisiones así en contra, pero esta ha sido de las peores que he visto».
Un partido decisivo en Stamford Bridge
El Manchester United es tercero en la Premier League, pero la lucha por la Liga de Campeones se ha intensificado porque el Aston Villa le ha igualado a puntos. Carrick visitará Stamford Bridge para enfrentar al Chelsea el domingo sin Martínez ni el sancionado Harry Maguire. El partido puede ser decisivo para sus aspiraciones de quedarse como entrenador.