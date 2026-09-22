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«¿Qué mejor manera de practicar?» Esteban Lepaul revela su surrealista experiencia con Zinedine Zidane en la concentración de Francia
Lepaul brilla en su primera rueda de prensa con Francia
El delantero del Rennes Esteban Lepaul expresó un enorme orgullo tras hacer su debut en una rueda de prensa de la selección francesa en Clairefontaine. El máximo goleador de la Ligue 1 2025-26 fue recibido en la concentración por el entrenador de porteros Fabien Barthez antes de reencontrarse con antiguos compañeros de la cantera.
Tras haber marcado 21 goles en liga la pasada temporada, el delantero reveló que acabar como máximo artillero de la categoría le convenció de que pertenecía al nivel internacional.
Lepaul aspira a tener minutos y contribuir en los próximos cuatro partidos de Francia.
- AFP
El delantero disfruta recibiendo pases del icono Zidane
Lepaul admitió que cualquier nerviosismo inicial desapareció rápidamente una vez que comenzaron los entrenamientos bajo las órdenes del nuevo entrenador, Zinedine Zidane. El jugador de 26 años disfrutó de la oportunidad de perfeccionar sus técnicas de definición directamente a partir de los pases del exganador de la Copa del Mundo.
Subrayó su determinación de tener un impacto tangible sobre el terreno de juego en lugar de quedarse como un observador pasivo.
«¿Qué mejor manera de practicar de cara a portería que recibir unos cuantos pases de Zinédine Zidane?», declaró Lepaul. «El estrés y la presión desaparecieron muy rápido. Es un sueño, pero quiero formar parte de esta concentración. Mi primer objetivo es ganar los cuatro partidos como equipo».
Zidane muestra al equipo un vídeo emotivo sobre su historia
Más allá del trabajo sobre el césped, Lepaul reveló que Zidane organizó una reunión de equipo centrada en un vídeo que mostraba la rica historia y el legado de Francia. El seleccionador buscó inculcar una firme cultura de defensa del escudo nacional dentro de un grupo remodelado.
Lepaul apoyó la iniciativa y señaló que los jugadores modernos deben comprender plenamente el peso de representar la camiseta de las dos estrellas.
«Quería que entendiéramos lo que significará para nosotros. Tenemos que ser protagonistas de nuestra propia historia», explicó Lepaul. «Es necesario, especialmente con un grupo nuevo, inculcar una cierta cultura. No hay jugadores que subestimen esta camiseta azul».
- PsnewZ
Francia se centra en cuatro partidos en 14 días
Lepaul afronta el parón internacional decidido a marcar su primer gol con la selección absoluta de Francia si se le presenta la oportunidad. Francia se prepara para un calendario exigente, con cuatro partidos oficiales en 14 días.
El delantero expresó una confianza absoluta en su trabajo sin balón y en su preparación general.
Cuando concluyan sus compromisos internacionales, Lepaul regresará al Rennes con el objetivo de mantener su gran ambición en el fútbol nacional.
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