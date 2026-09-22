«¿Qué mejor manera de practicar?» Esteban Lepaul revela su surrealista experiencia con Zinedine Zidane en la concentración de Francia

El delantero del Rennes Esteban Lepaul expresó un enorme orgullo tras hacer su debut en una rueda de prensa de la selección francesa en Clairefontaine. El máximo goleador de la Ligue 1 2025-26 fue recibido en la concentración por el entrenador de porteros Fabien Barthez antes de reencontrarse con antiguos compañeros de la cantera.

Tras haber marcado 21 goles en liga la pasada temporada, el delantero reveló que acabar como máximo artillero de la categoría le convenció de que pertenecía al nivel internacional.

Lepaul aspira a tener minutos y contribuir en los próximos cuatro partidos de Francia.



