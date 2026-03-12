Getty Images Sport
«¡Que me jodan!»: Martin Keown, destrozado por sus comentarios «sesgados» sobre una jugada clave durante el empate del Arsenal con el Bayer Leverkusen en la Liga de Campeones
Keown defiende un polémico penalti
Keown se mostró convencido de que el árbitro tomó la decisión correcta en el BayArena. Durante la retransmisión en TNT Sports, el exdefensa insistió: «Para mí fue penalti. Había que verlo primero desde diferentes ángulos, pero para mí, esa pierna izquierda queda claramente atrapada por el torso de (Tillman). No hay duda al respecto». A continuación, añadió: «Lo que diré es que el VAR no lo invalidará si hay algún tipo de contacto. Y podemos ver que hubo contacto».
Jordan estalla ante la parcialidad de Keown
La aparente falta de objetividad del experto no sentó bien al expresidente del Crystal Palace, Simon Jordan, quien recurrió a las redes sociales para hacer una crítica mordaz al icono del Arsenal. Jordan escribió en X: «Oh, querido Martin, por Dios. ¿He dicho que el viejo Keown carece de objetividad? Joder, es el gran maestro del sesgo».
Gabby Agbonlahor tampoco quedó impresionado, calificando el incidente de «simulación descarada» y cuestionando por qué el VAR no intervino. En declaraciones a talkSPORT, el exdelantero del Aston Villa dijo: «Madueke se tiró. Simulación descarada. El señor Parcialidad, Martin Keown, que retransmitía el partido anoche, dijo que era un penalti claro. Su parcialidad hacia el Arsenal se está volviendo un poco ridícula. Me sorprende que el VAR no lo anulara. El Arsenal tuvo mucha suerte y fue aburrido de ver».
El entrenador del Leverkusen critica la actuación arbitral
La frustración se sintió con la misma intensidad en el banquillo alemán, ya que Kasper Hjulmand criticó duramente el polémico penalti concedido en los últimos minutos tras el pitido final. El entrenador del Leverkusen consideró que su equipo había hecho lo suficiente para asegurarse la victoria antes de la intervención en el minuto 89. «Tengo sentimientos encontrados», explicó. «Ha sido una muy buena actuación contra un equipo de primera categoría; por supuesto, estamos decepcionados con la última jugada. Obviamente, un 1-0 habría sido mucho mejor que un 1-1. No veo que haya penalti, pero así son las cosas».
Para el protagonista de la polémica, no había dudas sobre la legitimidad de la caída. Tras el partido, Madueke declaró: «Siempre pienso que puedo marcar la diferencia, tanto si empiezo el partido como si estoy en el banquillo. Mi instinto me dijo que entrara en el área cuando cogí el balón, así que lo hice».
Empate abierto antes del partido de vuelta en Emirates
Con el marcador global empatado a 1-1, todas las miradas se centran ahora en el partido de vuelta que se disputará el próximo martes en el norte de Londres. Hjulmand cree que la presión psicológica ha pasado ahora por completo al Arsenal, que se espera que domine ante su afición. El entrenador del Leverkusen confía en que su equipo pueda volver a ofrecer un gran rendimiento, aunque primero tendrá que superar un choque doméstico contra el Bayern de Múnich antes de regresar a la capital inglesa para la vuelta. Para Arteta, la prioridad sigue siendo rematar la faena en el Emirates Stadium, donde su equipo ha sido formidable a lo largo de la presente campaña.
