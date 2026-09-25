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«¡Qué máquina!» Jude Bellingham, nombrado Jugador del Año de Inglaterra tras un récord histórico en el Mundial
Honores consecutivos para la superestrella del Madrid
El centrocampista del Real Madrid Bellingham se ha asegurado el premio a Jugador del Año de la selección masculina de Inglaterra por segundo año consecutivo, tras imponerse en una votación pública después de una sobresaliente campaña internacional. El galardón supone un merecido reconocimiento para un jugador que se ha consolidado rápidamente como el indiscutible motor del combinado nacional.
Al reaccionar al reconocimiento, el centrocampista no tardó en expresar su gratitud por el apoyo constante de la afición de Inglaterra. «Se siente genial», dijo Bellingham. «Obviamente, es un gran honor volver a ser reconocido por los aficionados. No es algo en lo que pienses cuando juegas para tu país, pero obviamente es un bonito añadido al gran verano que tuvimos».
- AFP
Rompiendo récords en el escenario mundial
El año de Bellingham quedó definido por su instinto letal de cara a portería durante el Mundial de 2026, donde vio puerta en siete ocasiones para batir el récord de más goles marcados por un inglés en un solo torneo. Su histórica campaña incluyó un doblete decisivo en una caótica victoria por 3-2 ante México en octavos de final, seguida de otro doblete contra Noruega en cuartos.
Aunque Inglaterra sufrió una dolorosa y ajustada eliminación en semifinales a manos de Argentina, Bellingham se aseguró de que el equipo acabara con buen sabor de boca. Inglaterra se hizo con el tercer puesto, su mejor clasificación histórica en un Mundial disputado fuera de casa, al derrotar a Francia por 6-4 en un partido por el tercer puesto con muchos goles. A lo largo del torneo, Bellingham demostró ser el jugador de las grandes citas por excelencia, rindiendo siempre al máximo cuando la presión era mayor para el equipo de Thomas Tuchel.
Tuchel ensalza la «máquina» de Inglaterra
El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, deshizo en elogios hacia su maestro del centro del campo después de que se anunciara el premio. El técnico alemán, que ha supervisado la continua evolución de Bellingham, destacó la fortaleza psicológica del jugador y su despliegue físico durante el exigente calendario veraniego.
«Creo que fue uno de los jugadores del torneo, no solo para nosotros, sino de todo el torneo. Estuvo a la altura de todo su potencial; se podía ver perfectamente qué competidor y qué máquina es», dijo Tuchel al hablar del impacto de Bellingham. El seleccionador profundizó además en la mentalidad del jugador al afirmar: «Simplemente rinde al máximo bajo presión, le encantan estos momentos, le encantan estos escenarios y eso saca lo mejor de él».
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El foco se desplaza a la prueba de la Liga de Naciones
Con los premios individuales ya decididos, Bellingham y sus compañeros ya preparan su regreso a la competición en la Liga de Naciones de la UEFA, donde Inglaterra se enfrentará a la campeona del mundo, España, en un duelo de altos vuelos en el estadio de Wembley el sábado.
Tras el choque ante España, Inglaterra centrará su atención en sus partidos restantes de la competición, que incluyen dos encuentros contra Croacia y Chequia. Estos partidos serán cruciales, ya que Tuchel busca dar continuidad al impulso generado durante la Copa del Mundo.
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