¡Qué mala suerte, seguimos líderes! Filipe estalla por el robo del VAR mientras un golazo de Brunner mantiene al Mónaco en lo más alto

El AS Monaco prolongó su inicio invicto en la Ligue 1 tras remontar para asegurar un empate 1-1 ante el RC Strasbourg en el Stade de la Meinau. Por detrás al inicio de la segunda parte por un gol en propia puerta de Sadibou Sane, el Monaco mostró una enorme capacidad de reacción para igualar el partido.

El delantero alemán Paris Brunner firmó el momento clave en el minuto 73 con un magnífico disparo desde 25 metros a la escuadra.

Este punto, muy trabajado, devolvió al equipo de Filipe Luis al liderato tras cuatro jornadas.