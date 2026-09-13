PsnewZ
Traducido por
¡Qué mala suerte, seguimos líderes! Filipe estalla por el robo del VAR mientras un golazo de Brunner mantiene al Mónaco en lo más alto
El Mónaco reacciona para recuperar el liderato de la Ligue 1
El AS Monaco prolongó su inicio invicto en la Ligue 1 tras remontar para asegurar un empate 1-1 ante el RC Strasbourg en el Stade de la Meinau. Por detrás al inicio de la segunda parte por un gol en propia puerta de Sadibou Sane, el Monaco mostró una enorme capacidad de reacción para igualar el partido.
El delantero alemán Paris Brunner firmó el momento clave en el minuto 73 con un magnífico disparo desde 25 metros a la escuadra.
Este punto, muy trabajado, devolvió al equipo de Filipe Luis al liderato tras cuatro jornadas.
- AFP
Filipe Luis elogia el carácter de la plantilla y el gol de Brunner
En declaraciones tras el partido, Filipe Luis expresó un enorme orgullo por la negativa de su equipo a aceptar la derrota en un estadio de fama notoriamente difícil. El técnico destacó especialmente a Brunner, subrayando tanto su incesante presión defensiva como su explosiva capacidad para decidir partidos.
Señaló que el equipo solo encontró su verdadero ritmo ofensivo después de encajar un gol.
«Los delanteros pueden tener un mal día, pero si les das el balón en la zona adecuada, deciden partidos», dijo Filipe Luis. «Paris presiona sin descanso y ataca los espacios. Los jugadores querían desesperadamente ganar, y estoy orgulloso de su esfuerzo».
Un entrenador estalla contra el protocolo del VAR por un penalti tardío
El técnico brasileño no ocultó su frustración por una polémica acción en los últimos minutos, cuando el suplente Matthis Abline cayó dentro del área tras un lance con Mitchell. A pesar de una revisión de dos minutos, el VAR optó por no intervenir, negando al Mónaco un posible gol de la victoria.
Filipe Luis pidió que se conceda a los entrenadores la posibilidad de solicitar revisiones o que los árbitros consulten directamente el monitor a pie de campo.
«Errar es humano, pero cuando ves la repetición, es un penalti clarísimo», argumentó. «Si se tardan dos minutos en revisarlo, el árbitro debería ir él mismo a la pantalla. Los jugadores están increíblemente frustrados por ello».
El Rouge et Blanc pone el foco en la prueba ante el Lens
Tras preservar su condición de invicto, el Mónaco se prepara ahora para defender su liderato en casa. Los hombres de Filipe Luis vuelven a la acción el viernes por la noche, cuando reciban al Lens en el Stade Louis II.
El entrenador hizo hincapié en afrontar la temporada partido a partido, en lugar de hacer predicciones a largo plazo sobre el título.
El Mónaco aspira a mantener su gran impulso y sumar tres puntos para reforzar su puesto en lo más alto de la clasificación.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias