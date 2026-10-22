Suarez abandonó su país natal en 2006, tras despuntar en Nacional, y puso rumbo a los Países Bajos. Allí se labró una reputación en Groningen, donde le bastó una temporada de 15 goles para llamar la atención del Ajax.

Pasó tres años y medio en Ámsterdam, con una cifra de goles que aumentó año tras año. Marcó 49 tantos en la temporada 2009-10, lo que llevó al Liverpool a pagar 23 millones de libras (31 millones de dólares) por él durante el mercado de fichajes de enero de 2011.

Se ganó la condición de leyenda en Anfield, con 82 goles para el Liverpool en 133 partidos. Fue nombrado mejor jugador del año por la FWA y la PFA en la temporada 2013-14. Su etapa en Merseyside, llena de acontecimientos, terminó cuando se unió a Lionel Messi y compañía en el Barcelona.