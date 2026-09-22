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¿Qué lugar ocupa Joao Pedro entre los mejores delanteros de la Premier League? El exdelantero del Chelsea Carlton Cole pronostica una cifra «alta de dos dígitos» de goles para el ‘9’ del Chelsea
Pedro fichó por el Chelsea en un traspaso de hasta 60 millones de libras.
Pedro alcanzó la barrera de los 20 goles entre todas las competiciones la pasada temporada, disfrutando de una productiva campaña de debut en el oeste de Londres. En el verano de 2025 se completó un traspaso que podía alcanzar los 60 millones de libras (80 millones de dólares), despidiéndose así del Brighton.
Había aportado cifras de manera regular para el Brighton, lo que atrajo miradas de admiración desde la distancia. Sus primeras experiencias en Inglaterra llegaron en el Watford, al incorporarse al club como un adolescente con un talento precoz.
Pedro tiene ahora 24 años y suma ocho internacionalidades absolutas con Brasil. Sorprendentemente, Carlo Ancelotti prescindió de él cuando trazó sus planes para el Mundial de 2026. Ese desaire se ha olvidado rápidamente, gracias a un brillante inicio de una nueva etapa de compromisos domésticos.
Con los internacionales ingleses Cole Palmer y Morgan Rogers actuando justo por detrás de él, las ocasiones rara vez escasean para el máximo goleador del Chelsea. Su juego global ha seguido mejorando con la experiencia, a medida que aprende dónde y cuándo atacar espacios hacia posiciones que cambian partidos.
Posee todas las cualidades necesarias para triunfar en la élite inglesa: velocidad, potencia y precisión. Ahora se le considera al nivel de figuras como Erling Haaland, talismán del Manchester City, cuando se habla de los delanteros más temibles que brillan en la Premier League.
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¿En qué lugar estaría Pedro en el ranking de delanteros de la Premier League?
Preguntado por si Pedro se sitúa en la parte alta de esa tabla, el exdelantero del Chelsea Cole, que hablaba en exclusiva con GOAL por cortesía de LiveScore Bet, dijo: «Lo está haciendo realmente bien, el chico.
«Cuando no juega, se puede ver el efecto que tiene en el equipo. Así que eso es una señal enorme de que es una parte importante de la estructura que está construyendo [Xabi] Alonso. Y lo miro, y creo que es uno de esos jugadores que de verdad podrían alcanzar unas cifras de dos dígitos altos esta temporada si se le utiliza correctamente y se mantiene en forma. Es uno de los que hay que seguir esta temporada, sin duda.
«También cuenta con la tutela de su excompañero [Danny] Welbeck, que también está allí. Así que eso hace que se sienta cómodo, sabe que no llega para desplazarle, sino más bien para darle esa sensación.
«Y solo Alonso sabrá qué tipo de apoyo necesita para llegar a esas cifras de dos dígitos. Y quizá Welbeck sea una de esas personas que le ayuden a alcanzar esos números. Creo que es un movimiento inteligente del Chelsea para apoyar a Joao Pedro en su misión».
Alonso ha comparado a Pedro con el icono del Real Madrid Benzema
El entrenador del Chelsea, Alonso, está deseando sacar la mejor versión posible de Pedro. El técnico español, que trabajó con algunos delanteros icónicos en su etapa como jugador, entre ellos Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, ya ha comparado a su delantero centro con algunos de los mejores del negocio.
Alonso ha dicho: «Si cuentas cuántos grandes delanteros tenemos en la Premier League, estoy seguro de que Joao está ahí, Haaland seguro que está ahí. Así es como lo valoraría».
El técnico del Chelsea continuó: «En muchas cosas me recuerda a Karim Benzema, porque es bueno en el área, es bueno fuera del área, es bueno cayendo a la izquierda, es bueno de cabeza, es muy completo, es inteligente. Así que sí, todavía es joven, todavía hay cosas que desarrollar, pero tiene muchísimas cualidades absolutamente sobresalientes».
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Pedro tiene el parón internacional para recuperarse por completo de la lesión
Pedro, que ha estado lidiando últimamente con una leve lesión de rodilla, nunca ha andado falto de confianza y creerá que puede consolidarse junto a jugadores como Haaland, Harry Kane y Kylian Mbappe a la hora de infundir miedo en las defensas rivales.
El Chelsea sí titubeó ligeramente como colectivo antes del primer parón internacional de 2026-27, al sumar solo un punto de los últimos nueve posibles en la Premier League, pero esperará arrancar con fuerza cuando vuelva a la acción el 10 de octubre en casa ante el Bournemouth.
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