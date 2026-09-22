Pedro alcanzó la barrera de los 20 goles entre todas las competiciones la pasada temporada, disfrutando de una productiva campaña de debut en el oeste de Londres. En el verano de 2025 se completó un traspaso que podía alcanzar los 60 millones de libras (80 millones de dólares), despidiéndose así del Brighton.

Había aportado cifras de manera regular para el Brighton, lo que atrajo miradas de admiración desde la distancia. Sus primeras experiencias en Inglaterra llegaron en el Watford, al incorporarse al club como un adolescente con un talento precoz.

Pedro tiene ahora 24 años y suma ocho internacionalidades absolutas con Brasil. Sorprendentemente, Carlo Ancelotti prescindió de él cuando trazó sus planes para el Mundial de 2026. Ese desaire se ha olvidado rápidamente, gracias a un brillante inicio de una nueva etapa de compromisos domésticos.

Con los internacionales ingleses Cole Palmer y Morgan Rogers actuando justo por detrás de él, las ocasiones rara vez escasean para el máximo goleador del Chelsea. Su juego global ha seguido mejorando con la experiencia, a medida que aprende dónde y cuándo atacar espacios hacia posiciones que cambian partidos.

Posee todas las cualidades necesarias para triunfar en la élite inglesa: velocidad, potencia y precisión. Ahora se le considera al nivel de figuras como Erling Haaland, talismán del Manchester City, cuando se habla de los delanteros más temibles que brillan en la Premier League.