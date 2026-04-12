¡Qué locura! Un futbolista profesional amenaza con una bomba a bordo de un avión

Se informa que el incidente, que parecía una «broma», ocurrió cuando Gimnasia de Jujuy viajaba a Buenos Aires para enfrentar a Agropecuario por la Primera Nacional.

Un vídeo difundido en redes muestra al jugador esposado y retirado del avión por las fuerzas de seguridad ante la mirada de los pasajeros. Testigos aseguran que Endrizzi dijo: «Todo va a explotar», lo que agravó la situación.

La amenaza de bomba obligó a evacuar el avión, que luego fue registrado. No había riesgo real, pero el incidente provocó retrasos que afectaron a unos 1.000 pasajeros.