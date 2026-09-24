El seleccionador de Gales, Craig Bellamy, dedicó grandes elogios al capitán de Portugal, Cristiano Ronaldo, antes del estreno del jueves en la UEFA Nations League en el Estadio Jose Alvalade. El técnico, de 48 años, alabó la longevidad del delantero y admitió su total admiración por la ambición declarada de Ronaldo de marcar 1.000 goles en su carrera profesional.

Bellamy reconoció al atacante, de 41 años, como una leyenda de todos los tiempos cuyo legado perdurará durante siglos.

Sin embargo, el técnico galés pidió en tono distendido que Ronaldo retrase su persecución del gol hasta después de su partido internacional.