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¡Qué locura, 1.000! Su viejo rival Bellamy, maravillado con el objetivo goleador de Ronaldo, pero exige que se quede a cero en Lisboa
Bellamy elogia la increíble persecución de los 1.000 goles de Ronaldo
El seleccionador de Gales, Craig Bellamy, dedicó grandes elogios al capitán de Portugal, Cristiano Ronaldo, antes del estreno del jueves en la UEFA Nations League en el Estadio Jose Alvalade. El técnico, de 48 años, alabó la longevidad del delantero y admitió su total admiración por la ambición declarada de Ronaldo de marcar 1.000 goles en su carrera profesional.
Bellamy reconoció al atacante, de 41 años, como una leyenda de todos los tiempos cuyo legado perdurará durante siglos.
Sin embargo, el técnico galés pidió en tono distendido que Ronaldo retrase su persecución del gol hasta después de su partido internacional.
- Getty Images Sport
Los antiguos rivales se enfrentan en Lisboa tras hacer historia en la Premier League
Durante su propia carrera como jugador, Bellamy se enfrentó a Ronaldo en cinco ocasiones en la Premier League mientras representaba a Liverpool, Newcastle United, Blackburn Rovers y West Ham United. Su encuentro más destacado se produjo en la temporada 2008-09, cuando Ronaldo marcó un doblete en Old Trafford para asegurar una victoria por 2-0 del Manchester United contra el West Ham de Bellamy.
Tras haber disputado también intensos derbis del noroeste durante su etapa en Anfield, Bellamy entiende el singular desafío defensivo que plantea Ronaldo.
«Estamos hablando de mil goles. ¿En serio? ¿Quién marca mil goles?», afirmó Bellamy. «Es una locura, y espero que lo consiga, pero espero que mañana no consiga nada. Empieza después de nosotros».
El seleccionador galés respalda a Jorge Jesus como el perfil adecuado para Portugal
Al abordar el cambio de seleccionador de Portugal, Bellamy elogió al recién nombrado entrenador Jorge Jesus como un táctico increíble, capaz de desbloquear el potencial de talla mundial de la plantilla. Sugirió que Jesus aporta exactamente la disciplina estructural que requiere el talentoso plantel de Portugal.
A pesar de esperar un partido intenso y de alto ritmo, Bellamy espera que Portugal atraviese un pequeño periodo de adaptación durante el encuentro del jueves.
"Creo que es la elección correcta para Portugal. Creo que funciona", explicó Bellamy. "Lo que puede ofrecer es exactamente lo que necesita este equipo portugués y probablemente lo que quieren los jugadores".
- AFP
Un Gales castigado por las lesiones apunta al incentivo de la clasificación para la Eurocopa en Lisboa
Gales afronta su segunda campaña en la Liga A con una grave lista de lesionados que incluye a figuras clave como Harry Wilson, Karl Darlow y Joe Rodon. El capitán, Ben Davies, destacó el partido como una gran prueba ante una de las mejores selecciones de Europa, en lo que supone el primer enfrentamiento oficial entre ambas naciones desde la semifinal de la Eurocopa 2016 en Lyon.
Bellamy sigue decidido a conseguir un resultado positivo para mejorar la condición de cabeza de serie de Gales de cara a los próximos clasificatorios para la Eurocopa.
La selección galesa aspira a controlar el ritmo del partido y ofrecer una actuación defensiva sólida.
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