El contrato de Shaw vence este verano y, a pocas semanas del plazo, aún no hay renovación. La delantera, cerca de su tercera Bota de Oro consecutiva de la WSL con 19 goles en 21 partidos, podría alcanzar su participación directa número 100 en un gol —entre tantos y asistencias— en solo 92 encuentros. Es un récord notable.

Sin embargo, pese a que esa productividad ha sido clave para que el City gane la WSL por primera vez desde 2016, todo indica que Shaw jugará en un rival la próxima temporada. El jueves, pocas horas después de la consagración, The Guardian informó que Shaw dejará el City este verano y que el Chelsea, que según The Athletic le ofrece 1 millón de libras anuales (1,36 millones de dólares), es el favorito para ficharla.

Tras años de intentos fallidos, las Cityzens por fin lo lograron y se proclamaron campeonas de Inglaterra. Que su delantera de talla mundial se marche sería un golpe muy duro que podría frenar este prometedor proyecto.