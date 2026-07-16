¿Qué le dijo Jude Bellingham a Lionel Messi? La estrella inglesa explica el acalorado enfrentamiento con la leyenda argentina durante la derrota en la semifinal del Mundial

Tras el partido, Bellingham explicó que el intercambio con Messi se debió a un desacuerdo sobre una decisión arbitral. El centrocampista inglés afirmó que ambos discutían incidentes distintos y subrayó que no hubo más.

«¿La charla con Messi? En realidad, estábamos discutiendo sobre una falta. No fue nada grave. Estoy seguro de que todo el mundo le dará mucha importancia, pero no fue nada», explicó Bellingham, según recoge AS.

«Yo creía que había habido una falta antes, y él dijo: “¿Y qué hay de la falta que me hicieron a mí?”. Y yo le respondí: “Eres lo suficientemente fuerte como para aguantártela”, ya sabes a qué me refiero».