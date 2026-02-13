Goal.com
Roberto De Zerbi Marseille
¿Qué le depara el futuro a Roberto De Zerbi? El colapso del Marsella sugiere que el exentrenador del Brighton no está hecho para dirigir equipos de élite

La confirmación oficial de la salida de Roberto De Zerbi del Marsella llegó a las 2:35 de la madrugada del martes. En ese sentido, y solo en ese sentido, el momento en que se dio a conocer la noticia fue extraño. Pero no hubo nada más remotamente sorprendente en la salida de De Zerbi. Se veía venir desde hacía tiempo, y la humillante derrota del domingo por 5-0 ante el París Saint-Germain en el Parque de los Príncipes fue, obviamente, el último clavo en el ataúd de De Zerbi.

Cuando la cámara enfocó cruelmente al italiano después de que Khvicha Kvaratskhelia marcara el cuarto gol de los locales con una volea, quedó dolorosamente claro que De Zerbi sabía que estaba acabado. Ya no era el hombre adecuado para el puesto, y probablemente nunca lo había sido.

De Zerbi puede ser considerado por muchos como uno de los tácticos más interesantes e innovadores del fútbol actual, pero su previsiblemente turbulenta etapa en el Stade Velodrome solo ha servido para sembrar más dudas sobre si realmente está hecho para entrenar al más alto nivel.

    Venerado por Pep y Klopp

    Decir que De Zerbi es muy apreciado por sus compañeros sería quedarse corto. No es solo respetado, sino venerado.

    Pep Guardiola, por ejemplo, llevaba mucho tiempo siguiendo con interés a De Zerbi, mucho antes de que el exentrenador del Sassuolo y del Shakhtar Donetsk llegara a la Premier League y convirtiera rápidamente al Brighton en uno de los mejores equipos para ver en Europa.

    «Roberto es uno de los entrenadores más influyentes de los últimos 20 años», declaró Guardiola en mayo de 2023. «No hay ningún equipo que juegue como ellos, es único, como un restaurante con estrella Michelin.

    Cuando llegó, tuve la sensación de que el impacto que tendría en la Premier League sería enorme, pero no esperaba que lo hiciera en tan poco tiempo. Su equipo crea entre 20 y 25 ocasiones por partido, mucho más que la mayoría de sus rivales, y monopoliza el balón como no se había visto en mucho tiempo. El Brighton es uno de los equipos de los que intento aprender mucho».

    El gran rival de Guardiola, Jurgen Klopp, se mostró igual de efusivo en sus elogios hacia el Brighton de De Zerbi, al que admitió haber hecho quedar «ridículo» a su Liverpool durante la derrota por 3-0 en el Amex Stadium.

    «Soy un amante del fútbol y si alguien llega y tiene el impacto que Roberto tiene en el fútbol», dijo, «no se debe subestimar».

    Pérdida de motivación

    Sin embargo, aunque De Zerbi hizo historia al final de la temporada 2022-23 al clasificar al Brighton para Europa por primera vez en su historia tras terminar sexto en la Premier League, se despidió del club de mutuo acuerdo al final de la siguiente temporada debido a diferencias irreconciliables en cuanto a la contratación de jugadores y a una supuesta falta de ambición.

    «No entendía cuál era el siguiente paso adelante», declaró De Zerbi posteriormente al Daily Telegraph. «Y puedes ofrecerme duplicar mi salario, pero si no veo un sueño o un objetivo que alcanzar, no puedo darlo todo como me gustaría. Perdería la motivación y el propósito que siempre he tenido en el fútbol...

    «Por eso decidí marcharme del club, aunque fuera de mala gana, casi sufriendo».

    Por el lado positivo, De Zerbi era un hombre muy solicitado. Su trabajo en el Brighton había atraído la atención de la élite de la Premier League y varios equipos de la Serie A también se interesaron por sus servicios. Sin embargo, aunque De Zerbi regresó rápidamente a los banquillos, como era de esperar, su decisión de hacerlo en el Marsella sorprendió a muchos.

  • «Como un aficionado que entrena al equipo».

    En cierto modo, De Zerbi y el Marsella encajaban bien, al menos a nivel emocional. El temperamental entrenador y el club más caótico de Francia compartían una pasión por el fútbol que rayaba en lo obsesivo, lo que ayuda a explicar por qué De Zerbi se sentía tan a gusto en la ciudad.

    Realmente «entendía» al Marsella y comprendía lo que el OM significaba para los aficionados. Como dijo el excentrocampista del Marsella Samir Nasri a Canal+ Foot: «De Zerbi era como un aficionado que entrenaba al equipo. Las derrotas le afectaban mucho».

    No hay duda de que eso es cierto. Tras la dolorosa derrota del Marsella en la tanda de penaltis contra el París Saint-Germain en el Trofeo de Campeones el 8 de enero, rompió a llorar en el vestuario.

    «Nunca había llorado tras una derrota, pero hoy lo he hecho porque esta derrota duele», confesó. «Queríamos dejar huella en la historia de este club y ganar un trofeo, pero no lo hemos conseguido. Nos habíamos preparado especialmente bien contra el mejor equipo de Europa, que lo había ganado todo en 2025, y esta vez merecíamos ganar. Pero debemos exigirnos a nosotros mismos jugar siempre así, con carácter, técnica y defensa».

    Sin embargo, la falta de consistencia del Marsella volvió loco a De Zerbi y, en última instancia, le costó el puesto.

  • «Es culpa mía».

    Al igual que en Brighton, De Zerbi disfrutó de un exitoso primer año en Marsella, asegurando la clasificación para la Liga de Campeones al terminar segundo en la Ligue 1. Pero, como puso de manifiesto la inusual pero inspirada idea de De Zerbi de realizar un stage de entrenamiento en Roma a finales de temporada, no todo había sido un camino de rosas.

    Al contrario, ya había habido señales del estrés y la tensión que acabarían provocando el fin de su reinado. De hecho, solo tres meses después del inicio de la temporada 2024-25, De Zerbi amenazó con dimitir tras la derrota por 3-1 en casa ante el Auxerre el 8 de noviembre.

    «Si yo soy el problema, estoy dispuesto a marcharme. Dejaré el dinero y devolveré mi contrato», declaró De Zerbi a los periodistas. « Vine al Marsella por el Velódromo y, sin embargo, no consigo que los jugadores den aquí lo que veo en los entrenamientos y en los partidos fuera de casa. Es culpa mía, es mi responsabilidad».

    También hubo varios enfrentamientos entre De Zerbi y jugadores que, en su opinión, estaban holgazaneando o no apreciaban lo suficiente el «privilegio» que suponía representar al Marsella. Durante una discusión especialmente desagradable con Ismael Kone, De Zerbi ordenó al canadiense que abandonara el campo de entrenamiento por su supuesta falta de esfuerzo y, a continuación, le indicó airadamente que llamara a su agente.

    Como era de esperar, Kone reaccionó furiosamente al ser expulsado del club delante de todos sus compañeros, aunque desde que dejó el Marsella, primero cedido al Rennes y luego traspasado al Sassuolo, el canadiense está ahora más molesto por el hecho de que el club utilizara el incidente para promocionar el estreno de un documental sobre la temporada 2024-25.

    Pero al hacerlo, el Marsella solo reforzó la sospecha de que el club se regodea en la percepción de que se necesita un carácter especial para sobrevivir —y mucho menos prosperar— en un entorno tan exigente. Al final, sin embargo, incluso se volvió demasiado para el propio De Zerbi.

    Inevitable exit

    Hace solo dos meses, De Zerbi insistía en que estaba «en esto a largo plazo» en el Marsella. «Me gustaría quedarme más de tres temporadas y convertirme en uno de los entrenadores más longevos de la historia del club», declaró según recoge La Gazzetta dello Sport. «Me siento bien incluso en medio de las críticas y la confusión».

    Sin embargo, tras una temporada que comenzó con una violenta pelea en el vestuario entre Adrien Rabiot y Jonathan Rowe, que un sorprendido De Zerbi comparó con una «pelea de bar», estaba claro que estaba llegando al límite de su paciencia cuando el Marsella quedó eliminado de la Liga de Campeones el 28 de enero. La forma en que se produjo la eliminación fue algo desafortunada, ya que fue necesario un cabezazo en el último segundo del portero del Benfica, Anatoliy Trubin, para dejarles fuera de los puestos de play-off, pero el Marsella no merecía en absoluto pasar de ronda tras caer por un abultado 3-0 ante el Club Brujas en su último partido de la fase de grupos.

    De Zerbi quedó atónito y disgustado por la patética capitulación en el estadio Jan Breydel, pero a pesar de los informes de que había presentado su dimisión durante las conversaciones decisivas con el presidente del club, Pablo Longoria, y el director deportivo, Medhi Benatia, decidió intentar salvar la temporada del OM. Sin embargo, resultó ser un ejercicio inútil.

    Tres días después de la debacle en Brujas, el Marsella desperdició una ventaja de dos goles en los últimos ocho minutos de su empate con el Paris FC. La victoria en la Copa de Francia contra el Rennes levantó el ánimo, pero luego llegó la decisiva derrota en Le Classique, que, según admitió De Zerbi, lo dejó una vez más en un estado de «desesperación total».

    «Nos preparamos para el partido lo mejor posible, pero está claro que no lo hicimos bien», admitió. «Tenemos que entender por qué. ¿Por qué vamos a Brujas y jugamos así? ¿Por qué venimos aquí y jugamos así? No estoy dentro de la cabeza de los jugadores, no sé qué está pasando».

    «Más psicólogo que entrenador».

    De Zerbi no había logrado averiguar la causa de la esquizofrenia de su equipo. Una semana parecían capaces de ganar al mundo entero y, a la siguiente, no tenían ni idea de lo que hacían.

    «Me gustaría entender por qué, aquí en Marsella, experimentamos sistemáticamente estas montañas rusas, estos altibajos», dijo De Zerbi tras una derrota especialmente frustrante en casa ante el Nantes el 4 de enero. «Esta es mi duodécima temporada como entrenador, pero hoy en día hay que ser más psicólogo que entrenador». Este último es sin duda un papel para el que De Zerbi no está preparado.

    Puede que sea meticuloso en su enfoque de los partidos, pero rara vez, por no decir nunca, se muestra tranquilo, sereno y calmado, sobre todo cuando trata con los jugadores. De hecho, es bastante revelador que, al comparar a De Zerbi con Klopp, el exjugador del Liverpool Adam Lallana revelara que a menudo tenía que decir a sus compañeros del Brighton que no se tomaran a pecho las cosas que se les decían en el campo de entrenamiento. «No os preocupéis», les decía, «lo hace con buena intención».

    La voluntad de ganar de De Zerbi es incuestionable y su intensidad es parte de lo que hace que sus equipos sean tan atractivos, pero la impresión general es la de alguien que aún no ha logrado el equilibrio adecuado entre la pasión y la compostura. En ese sentido, se parece un poco a Antonio Conte, pero sin los títulos de liga. Y esa falta de éxito es la razón por la que mucha gente se muestra cada vez más crítica con De Zerbi y sus métodos.

    «La autoestima es una cualidad, pero aquí estamos ante un ego desmesurado», declaró el exdelantero del Marsella y de la selección francesa Christophe Dugarry a RMC Sport. «Ha entrenado al Sassuolo y al Brighton, pero habla como si hubiera ganado dos Ligas de Campeones».

    Después de tener tantas esperanzas puestas en De Zerbi cuando llegó al Velódromo, Dugarry ahora cree que el técnico de 46 años ha resultado ser «sobrevalorado», un «entrenador mediocre» y un mal gestor de personas que lucha por influir en los partidos con sus sustituciones.

    Por supuesto, es poco probable que una crítica tan mordaz impida que De Zerbi consiga otro trabajo pronto. De hecho, dejó el Velódromo con el mejor porcentaje de victorias (57) de cualquier entrenador del Marsella desde principios de siglo, mientras que Pierre-Emerick Aubameyang fue uno de los varios jugadores que rindieron homenaje al italiano. «Por experiencia, sé que no se encuentra un entrenador como tú todos los días», escribió el veterano delantero en las redes sociales.

    De Zerbi es sin duda una especie rara, un personaje único con la capacidad de hacer que los equipos jueguen un fútbol estéticamente agradable y rápido. Por esa razón, sigue teniendo muchos admiradores en Italia e Inglaterra, y es probable que esté en la lista de candidatos del Tottenham para suceder a Thomas Frank como entrenador.

    Sin embargo, si su etapa en Marsella nos ha enseñado algo, es que, vaya donde vaya, probablemente no será por mucho tiempo.

