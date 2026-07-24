¿Qué le depara el futuro a Marcus Rashford? El Manchester United se queda sin opciones para deshacerse de su enorme sueldo

Durante el Mundial, las opciones de futuro de Rashford se redujeron. El Barcelona, su exequipo de cesión, ya había fichado a Gordon al Newcastle por 69 millones de libras (92 millones de dólares) antes del torneo.

Así, el Barcelona no ejerció la opción de compra y esta caducó el 15 de junio, cuatro días después del inicio del torneo. El United no rebajará esa cifra ni volverá a cederlo.

Un mes después, un día tras la eliminación de Inglaterra en semifinales a manos de Argentina, venció también la cláusula de rescisión de 40 millones de libras (53 millones de dólares) de su contrato, por lo que cualquier traspaso futuro deberá negociarse. No es sorpresivo: se informa que los 26 millones de libras ofrecidos por el Barça son el precio de venta realista.

Cualquier esperanza de que los blaugranas volvieran por él se desvaneció cuando Karim Adeyemi fichó por el Borussia Dortmund. Se informa de que Rashford ha rechazado a los gigantes turcos F.B. y Galatasaray, pues aspira a un club de Champions.

Además, el United buscaba fichar al extremo del West Ham Crysencio Summerville, pero el neerlandés se dirige al Al-Hilal por 60 millones de libras (80 millones de dólares).

El verano austero de los «Red Devils» indica que no pueden gastar a lo grande: han ingresado poco por traspasos y carecen de profundidad en la izquierda.