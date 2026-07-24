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Marcus Rashford Man Utd GFXGOAL
Krishan Davis

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¿Qué le depara el futuro a Marcus Rashford? El Manchester United se queda sin opciones para deshacerse de su enorme sueldo

Analysis
Manchester United
M. Rashford
Premier League
M. Carrick
FEATURES
Rosenborg vs Manchester United

Parece que Marcus Rashford y el Manchester United han vuelto al principio. Jugador y club esperaban que el Barcelona ejerciera la opción de compra, valorada en 26 millones de libras (35 millones de dólares), tras una exitosa cesión en la temporada 2025-26; sin embargo, para sorpresa e ira del United, el club catalán cambió de idea. Ahora Rashford afronta un futuro incierto en Old Trafford.

El nombramiento de Michael Carrick como entrenador podría facilitar el regreso de Rashford al United, pero la situación es compleja.

Su futuro —seguir en el United, salir cedido o fichar por otro equipo— se decidirá en el último momento del mercado de verano.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Oportunidad perdida

    El United esperaba que Rashford brillara en el Mundial 2026 con Inglaterra, pero la presencia de Anthony Gordon complicó sus planes.

    Ambos competían por la titularidad en la banda izquierda de Thomas Tuchel, pero Rashford no supo aprovechar el mal inicio de Gordon en Norteamérica, pese a su remate que sentenció la victoria ante Croacia.

    Tras las poco inspiradoras victorias ante Panamá y la República Democrática del Congo, Rashford fue reemplazado y Gordon, fichaje del Barcelona, ocupó su lugar en la fase eliminatoria y se convirtió en pieza clave del ataque.

    Rashford acabó el torneo con un gol y una asistencia, esta última ante una defensa francesa inexistente en el partido por el tercer puesto.

    • Anuncios
  • England Training SessionGetty Images Sport

    Las opciones se agotan

    Durante el Mundial, las opciones de futuro de Rashford se redujeron. El Barcelona, su exequipo de cesión, ya había fichado a Gordon al Newcastle por 69 millones de libras (92 millones de dólares) antes del torneo.

    Así, el Barcelona no ejerció la opción de compra y esta caducó el 15 de junio, cuatro días después del inicio del torneo. El United no rebajará esa cifra ni volverá a cederlo.

    Un mes después, un día tras la eliminación de Inglaterra en semifinales a manos de Argentina, venció también la cláusula de rescisión de 40 millones de libras (53 millones de dólares) de su contrato, por lo que cualquier traspaso futuro deberá negociarse. No es sorpresivo: se informa que los 26 millones de libras ofrecidos por el Barça son el precio de venta realista.

    Cualquier esperanza de que los blaugranas volvieran por él se desvaneció cuando Karim Adeyemi fichó por el Borussia Dortmund. Se informa de que Rashford ha rechazado a los gigantes turcos F.B. y Galatasaray, pues aspira a un club de Champions.

    Además, el United buscaba fichar al extremo del West Ham Crysencio Summerville, pero el neerlandés se dirige al Al-Hilal por 60 millones de libras (80 millones de dólares).

    El verano austero de los «Red Devils» indica que no pueden gastar a lo grande: han ingresado poco por traspasos y carecen de profundidad en la izquierda.

  • Manchester United Training Session And Press Conference - UEFA Europa League 2024/25 League Phase MD3Getty Images Sport

    Camino bloqueado

    Según The i Paper, el United no venderá a Rashford a otro equipo de la Premier, pese al interés del Tottenham en pagar los 40 millones de su cláusula ya caducada.

    Los «Red Devils» quieren evitar que un canterano suyo brille en un rival, lo que sería un «desastre de relaciones públicas».

    Arsenal y el Chelsea de Xabi Alonso siguen la situación del delantero, pero parece muy poco probable que ninguno de los dos concrete su interés, sobre todo después de que este último haya gastado 117 millones de libras (156,5 millones de dólares) en Morgan Rogers, del Aston Villa.


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  • Jim RatcliffeGetty Images

    Gran obstáculo

    El elevado sueldo de Rashford complica su futuro y el de United a mitad del mercado estival. Es uno de los mejor pagados de Old Trafford, con 325 000 libras semanales, cifra que dificulta su traspaso y su continuidad en el club de su infancia.

    Ningún club está dispuesto a pagar esa cifra, y se informa que el jugador ha rechazado ofertas aún mayores, quizá de equipos menos atractivos. De no ser así, ya habría encontrado nuevo destino.

    La directiva, liderada por Sir Jim Ratcliffe e INEOS, quiere sacarlo de la masa salarial y seguir recortando gastos. Rubén Amorim ya lo quería fuera, y la junta respalda su salida en enero de 2025 por el mismo motivo.

    Según The Athletic, los dos años que le quedan de contrato le costarían al club unos 39 millones de libras (52 millones de dólares), sin contar primas. Por eso es poco probable que la postura de Ratcliffe haya cambiado, pues el jugador no es titular fijo y pronto cumplirá 29 años.

  • Michael Carrick Marcus Rashford Man UtdGetty

    ¿«Otra oportunidad»?

    Sin embargo, los últimos rumores en el United indican que Carrick está abierto a la vuelta de Rashford al equipo. Se espera que se una al grupo en Dublín tras sus vacaciones postmundial, sin rencor pese a haber sido marginado por Amorim. Además, el club debe gestionar las exigencias de la Liga de Campeones.

    «Rashford está deseando trabajar con Carrick», afirmó el especialista en fichajes Fabrizio Romano en su canal de YouTube. «Carrick también quiere hacerlo con él. Me han dicho que está ilusionado por ayudar a relanzar su carrera en el Manchester United.

    «Rashford y el club están dispuestos a darse otra oportunidad. Después decidirán si continúan juntos o si el jugador se marcha en verano».

    Carrick ya habló del futuro del cedido en abril y admitió que nada estaba decidido: «Hay que tomar decisiones a su debido tiempo sobre ciertas cosas y, obviamente, Marcus se encuentra en esa situación. Pero, en este momento, no se ha decidido nada. Desde mi punto de vista, sea quien sea el que esté aquí, quiero trabajar con él, sacar lo mejor de él y ayudarle a mejorar».

    La clave estará en alcanzar un acuerdo económico, aunque un recorte salarial parece poco probable. Según The i Paper, lo más probable es que se le dé la oportunidad de revivir su carrera en el United, necesidad que ha crecido tras el fracaso en el fichaje de Summerville.

  • Manchester United FC v Liverpool FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Una acogida fría

    Queda por ver si Ratcliffe y su grupo estarían tan dispuestos a recibir a Rashford como, en teoría, lo está Carrick, dada la inversión que implicaría. Además, se recuerda el viejo dicho: «en el fútbol nunca se debe volver atrás».

    Su relación con parte de la afición se deterioró antes de su cesión en enero de 2025: se le criticó por su actitud y falta de compromiso, aunque algunos creen que Amorim lo usó de chivo expiatorio en medio de los problemas del United.

    Para recuperar el apoyo de la afición deberá mostrar garra y buen rendimiento desde el principio; de lo contrario, su regreso podría volverse tóxico. También dependerá del arranque de temporada del United.

  • England FIFA World Cup 2026 CampGetty Images Sport

    Préstamo o nada

    El United se ha metido en un dilema: no puede traspasar a Rashford por su alto salario y porque su evidente necesidad de venderlo disuade a los clubes de pagar los 26 millones de libras que pide. El jugador, además, ha rechazado con razón destinos menos atractivos. La mejor salida para todos podría ser otra cesión.

    Si logran un acuerdo similar al alcanzado con el Barcelona, el nuevo club asumiría el salario del jugador y podría negociar una rebaja para facilitar la operación. Aun así, pedir eso puede ser mucho, pues el United quiere quitarse de encima las 325 000 libras semanales. Un reparto 40/60 parece más realista.

    La situación podría alargarse hasta el cierre del mercado. Rashford se muestra selectivo y los posibles destinos esperarán a negociar un préstamo más favorable, sobre todo si el United ficha otro extremo.

    Nadie sabe dónde acabará el internacional inglés, pero la saga puede alargarse todo el verano.

Amistosos
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