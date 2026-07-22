¿Qué le depara el futuro a James Trafford? El Newcastle ha desistido de su interés tras conocer el precio de venta que el Manchester City ha fijado por el portero de la selección inglesa

El futuro de Trafford sigue en el aire tras la decisión del Newcastle United de no seguir adelante con su interés en el portero inglés. Según Chronicle Live, el nombre del jugador de 23 años no ha salido en las conversaciones de fichajes de esta semana, lo que indica un claro enfriamiento. Este cambio se produce sin que haya habido nuevo contacto desde que la selección inglesa regresó del Mundial de Estados Unidos.

El principal escollo es la valoración que el Manchester City hace del guardameta, pues se informa que el gigante de la Premier League exige unos 50 millones de libras. El City lo fichó el verano pasado por 27 millones de libras y le ofreció un contrato de cinco años, pero la llegada de Gianluigi Donnarumma por 26 millones lo relegó a la suplencia.



