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¿Qué le depara el futuro a James Trafford? El Newcastle ha desistido de su interés tras conocer el precio de venta que el Manchester City ha fijado por el portero de la selección inglesa
Obstáculos en el acuerdo de Trafford
El futuro de Trafford sigue en el aire tras la decisión del Newcastle United de no seguir adelante con su interés en el portero inglés. Según Chronicle Live, el nombre del jugador de 23 años no ha salido en las conversaciones de fichajes de esta semana, lo que indica un claro enfriamiento. Este cambio se produce sin que haya habido nuevo contacto desde que la selección inglesa regresó del Mundial de Estados Unidos.
El principal escollo es la valoración que el Manchester City hace del guardameta, pues se informa que el gigante de la Premier League exige unos 50 millones de libras. El City lo fichó el verano pasado por 27 millones de libras y le ofreció un contrato de cinco años, pero la llegada de Gianluigi Donnarumma por 26 millones lo relegó a la suplencia.
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El papa mantiene el puesto número uno.
El Newcastle inicia la pretemporada con Nick Pope como portero titular y portador del dorsal 1, señal de su liderazgo en la plantilla de Eddie Howe. Recuperó la titularidad la temporada pasada tras un error ante el Everton y recibió un voto de confianza cuando el club no fichó a Aaron Ramsdale.
Le queda un año de contrato y se le ha relacionado con el recién ascendido Ipswich Town, pero de momento sigue en el club. El veterano Mark Gillespie y el joven Ewen Jaouen competirán por la suplencia, aunque el club aún no descarta fichar otro guardameta antes del cierre del mercado en agosto.
Opciones alternativas e intereses de la competencia
Trafford no es el único nombre vinculado al noreste. Hace dos semanas se ofreció al Newcastle fichar al internacional japonés Zion Suzuki, del Parma, pero el club aún no ha presentado oferta oficial por este talentoso jugador de 23 años. La dirección deportiva se mantiene abierta a todas las opciones mientras decide si invertir en un guardameta joven o conservar a los más experimentados, todo ello bajo la lupa de las estrictas normas de rentabilidad y sostenibilidad de la Premier League.
Si lo traspasan, no le faltarán opciones: se le ha relacionado con Aston Villa, Leeds United e incluso la Juventus. De momento su futuro lo gestionan familiares, sin agente tradicional, lo que complica las negociaciones. El jugador busca un equipo donde jugar con regularidad tras perder protagonismo en el Manchester City.
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Los logros de Trafford en las competiciones de copa de la temporada pasada
Trafford jugó 17 partidos con el Manchester City la temporada pasada, encajó 13 goles y mantuvo la portería a cero en ocho ocasiones. También fue clave en la conquista de la FA Cup y la Carabao Cup.
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