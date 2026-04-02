¿Qué le depara el futuro a Jack Grealish? El Everton presiona para retener al jugador cedido por el Manchester City más allá del final de la temporada, a pesar de su lesión

El buen momento que Grealish había construido en el Hill Dickinson Stadium se vio truncado en enero. Durante la victoria por 1-0 sobre su antiguo club, el Villa, el jugador de 30 años sufrió una fractura por estrés en el pie izquierdo que requirió intervención quirúrgica. Al reflexionar sobre este revés, Grealish compartió su decepción con los aficionados, pero prometió volver más fuerte. «No quería que la temporada acabara así, pero así es el fútbol, estoy destrozado», dijo el extremo. «Ya me han operado y ahora todo mi enfoque está en recuperarme. Sé con certeza que volveré más en forma, más fuerte y mejor que antes. El apoyo que he recibido desde que llegué a este increíble club lo es todo para mí. El cuerpo técnico, mis compañeros y, sobre todo, los aficionados han sido increíbles y me encanta representar a este club».