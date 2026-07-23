Fernández y su agente han dejado claro que el jugador cree que su etapa en el oeste de Londres ha terminado. En una entrevista en YouTube durante el parón internacional de marzo, coqueteó con un fichaje por el Real Madrid al afirmar que «le gustaría vivir en España» y que «viviría en Madrid», tras admitir que «no sabía» qué le deparaba el futuro después de la eliminación de los Blues de la Liga de Campeones a manos del París Saint-Germain.

Esos comentarios le costaron al jugador de 25 años una suspensión de dos partidos impuesta por el entonces técnico del Chelsea, Liam Rosenior. Pero su agente, el excentrocampista del PSG y de Argentina, Javier Pastore, avivó el fuego al afirmar en The Athletic que el club «no estaba gestionando las cosas de la mejor manera posible». Pastore añadió que, aunque Enzo quería quedarse en Stamford Bridge, las negociaciones para renovar su contrato no avanzaban y el jugador planeaba «explorar otras opciones» si no había acuerdo tras el Mundial.

Sin embargo, el agente no esperó a que acabara el torneo para volver a lanzar señales de interés hacia el Bernabéu. Tras la fase de grupos, y en medio de los rumores sobre la salida de Fernández del Chelsea y su fichaje por el Madrid, Pastore concedió una entrevista a la publicación española Marca.

«Estamos valorando opciones para salir del Chelsea, pero no hay nada cerrado con ningún club», admitió. «¿A quién no le gusta Madrid? Enzo tiene muchos amigos allí. Yo también vivo en Madrid».