Getty Images Sport
Traducido por
¿Qué le depara el futuro a Bernardo Silva? Se revelan los planes de la leyenda del Manchester City a medida que su contrato llega a su fin
El fin de una era en el Etihad
Se espera que el centrocampista de 31 años, que asumió la capitanía tras las salidas de Kyle Walker y Kevin De Bruyne, ponga fin a una ilustre estancia de nueve años en Manchester. Desde su llegada procedente del Mónaco en 2017 por 43 millones de libras, Silva ha sido fundamental para el dominio de los Cityzens, consiguiendo seis títulos de la Premier League y una Champions League.
A pesar de su estatus como leyenda del club, su etapa en el City parece estar llegando a su fin. Matteo Moretto ha informado de que el internacional portugués abandonará el City ante la falta de negociaciones para renovar su contrato.
- Getty Images Sport
Guardiola reflexiona sobre el legado de Silva
Guardiola nunca ha ocultado su admiración por el centrocampista, al que a menudo describe como uno de los jugadores más inteligentes que ha entrenado. El técnico catalán ha pedido en repetidas ocasiones al jugador que prolongue su estancia, pero parece resignado a perder a su capitán. El vínculo entre ambos ha sido una característica determinante de la flexibilidad táctica y el dominio del City en la máxima categoría del fútbol inglés durante las últimas temporadas.
Tras la victoria por 2-0 sobre el Wolverhampton en enero, Guardiola declaró: «Me encantaría, tanto para el Manchester City como para mí, que Bernardo Silva se quedara para siempre. Pero hemos hablado mucho con Bernie y él tiene que decidir lo mejor para él y su familia». Esta declaración sugiere que las consideraciones familiares pueden estar desempeñando un papel importante en el deseo del centrocampista de cambiar de equipo.
Posibles destinos para el creador de juego
Ya están surgiendo especulaciones sobre dónde jugará Silva la próxima temporada. Aunque no le faltarán pretendientes en las ligas de élite europeas, se cree que está interesado en volver al Benfica cuando deje el City. El regreso al club de su infancia en Lisboa supondría cerrar el círculo para un jugador que lo ha ganado todo a nivel nacional y continental.
Hasta ahora, Silva se ha mantenido hermético sobre el club al que se unirá, ya que quiere evitar que la situación se convierta en una distracción al final de la temporada. Con el City persiguiendo numerosos trofeos, no se espera un anuncio oficial sobre su futuro hasta mayo, lo que permitirá al veterano centrarse por completo en terminar su carrera en el Etihad con broche de oro.
- Getty/GOAL
En busca de una despedida dorada
Los Cityzens están actualmente en la lucha por el título de la Premier League, ocupando el segundo lugar con 29 partidos jugados, siete puntos por detrás del líder, el Arsenal, que ha jugado 30.
A continuación, los hombres de Guardiola se enfrentarán al Newcastle en la quinta ronda de la FA Cup, antes de viajar al Real Madrid para disputar el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.
Anuncios