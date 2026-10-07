Robinson sin duda cumpliría ese requisito, tras haber llamado la atención durante cinco temporadas como jugador de la máxima categoría en Inglaterra. Ya está en la sexta, con la estrella nacida en Milton Keynes en un gran momento tras representar a Estados Unidos en un Mundial disputado en casa en 2026.

Tiene contrato en el oeste de Londres hasta el verano de 2028, pero ofertas tentadoras podrían llevar al Fulham a plantearse hacer caja. En el club son conscientes de que Robinson tiene ahora 29 años y de que su valor probablemente empezará a disminuir a partir de este momento.

Si el United estuviera dispuesto a realizar una gran inversión para incorporarlo a sus filas, entonces un acuerdo podría resultar beneficioso para todas las partes implicadas. El Manchester United sigue confiando en Luke Shaw para el lateral izquierdo, pero le vendría bien otra opción fiable en esa demarcación.

Robinson, con sus impetuosas irrupciones por las bandas, ofrecería algo diferente en la plantilla de Michael Carrick. Puede aportar una amplitud importante en un sistema que a menudo hace que los atacantes de banda se cierren hacia dentro, además de haber firmado una cifra de asistencias impresionante en el Fulham.