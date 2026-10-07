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¡Que la fuerza te acompañe! ¿Podría el Manchester United reavivar su interés por el «Jedi» de la USMNT Antonee Robinson? Un exdelantero del Fulham responde a la pregunta sobre su traspaso en medio de las dudas sobre el lateral izquierdo en Old Trafford
Robinson es un jugador contrastado de la Premier League
Robinson sin duda cumpliría ese requisito, tras haber llamado la atención durante cinco temporadas como jugador de la máxima categoría en Inglaterra. Ya está en la sexta, con la estrella nacida en Milton Keynes en un gran momento tras representar a Estados Unidos en un Mundial disputado en casa en 2026.
Tiene contrato en el oeste de Londres hasta el verano de 2028, pero ofertas tentadoras podrían llevar al Fulham a plantearse hacer caja. En el club son conscientes de que Robinson tiene ahora 29 años y de que su valor probablemente empezará a disminuir a partir de este momento.
Si el United estuviera dispuesto a realizar una gran inversión para incorporarlo a sus filas, entonces un acuerdo podría resultar beneficioso para todas las partes implicadas. El Manchester United sigue confiando en Luke Shaw para el lateral izquierdo, pero le vendría bien otra opción fiable en esa demarcación.
Robinson, con sus impetuosas irrupciones por las bandas, ofrecería algo diferente en la plantilla de Michael Carrick. Puede aportar una amplitud importante en un sistema que a menudo hace que los atacantes de banda se cierren hacia dentro, además de haber firmado una cifra de asistencias impresionante en el Fulham.
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¿Debería el Manchester United plantearse una ofensiva de fichajes en el Fulham?
El United optó por no invertir en exceso en mejorar la línea de cuatro defensiva durante el último mercado de fichajes, pero ¿podría cambiar esa postura en 2027? Preguntado por si es probable que Robinson vuelva a entrar en los planes del Manchester United, Zamora, que hablaba en asociación con BetWright apuestas de la Premier League, declaró a GOAL: «Creo que sí. Ha sido relativamente consistente como lateral a lo largo de los años. Podría ser uno de esos jugadores que ahora tiene una enorme experiencia.
»Ha jugado muchos años en la Premier League y, obviamente, también en el fútbol internacional, así que es otro buen talento y sigue rindiendo para el Fulham. Tengo interés por ver cómo les va con [Alvaro] Arbeloa, la verdad».
Por qué Robinson podría ser una incorporación astuta para el Manchester United
El posible fichaje de Robinson por Old Trafford ya había sido respaldado por el exdefensa del United Jonathan Spector, y el internacional estadounidense, con 36 partidos con la USMNT, dijo a GOAL al ser preguntado por ese mismo asunto: «Sé que Luke Shaw ha tenido problemas con las lesiones, así que sí necesitan a alguien que vaya a estar en forma durante la mayor parte de la temporada y en quien puedan confiar, y Antonee Robinson encaja sin duda en ese perfil.
«También es un lateral muy ofensivo, increíblemente atlético, así que sí creo que encaja en lo que estarían buscando ahí. De verdad creo que es un lateral muy, muy bueno. Creo que podría encajar en el United por su forma de jugar, y veo la similitud en cuanto al perfil con Luke Shaw.
«Su ritmo de trabajo es excepcional, su despliegue es fenomenal, así que será alguien que recorrerá esa banda sin parar.
«No sé si Carrick va a cambiar un poco la forma en que juegan, pero si está buscando a ese jugador que suba y baje por la banda, apoyando el ataque, creo que ahí es donde rinde mejor.
«Si se ve obligado a defender durante largos tramos de un partido, no creo que eso sea necesariamente su punto fuerte. Pero cuando tiene esa capacidad para incorporarse al ataque, ahí es cuando realmente está en su mejor nivel. En cuanto a centros, calidad y rendimiento en el último tercio, no creo que esté al mismo nivel que Luke Shaw, pero sí creo que tendrás esa cantidad por su parte porque su ritmo de trabajo es muy alto».
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La estrella de Estados Unidos sigue impresionando con su club y su selección
Robinson, al que cariñosamente conocen como ‘Jedi’ debido a su amor de infancia por Star Wars y por todo lo mágico, ha estado concentrado con Estados Unidos durante el último parón internacional y ha elevado su cuenta de internacionalidades absolutas a 61.
Su última aparición antes de cruzar el Atlántico fue contra el Manchester United, en un empate 1-1 en Craven Cottage, y está por ver si ha hecho lo suficiente para convencer al Manchester United de que sería una incorporación útil para sus ambiciosos planes en la Premier League y la Liga de Campeones.
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