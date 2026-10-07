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¡Que la fuerza te acompañe! ¿Podría el Manchester United reavivar su interés por Antonee Robinson, «Jedi», de la selección de Estados Unidos? Un exdelantero del Fulham responde a la pregunta sobre el traspaso en medio de las dudas sobre el lateral izquierdo en Old Trafford
Robinson es un jugador contrastado de la Premier League
Robinson sin duda cumpliría ese requisito, tras haber llamado la atención durante cinco temporadas como jugador de la máxima categoría en Inglaterra. Está inmerso en la sexta, con el futbolista nacido en Milton Keynes en un gran momento tras representar a Estados Unidos en un Mundial en casa en 2026.
Tiene contrato en el oeste de Londres hasta el verano de 2028, pero ofertas tentadoras podrían llevar al Fulham a plantearse una venta. El club es consciente de que Robinson tiene ahora 29 años y de que probablemente verá cómo su valor empieza a disminuir a partir de este momento.
Si el United estuviera dispuesto a gastar mucho para incorporarlo a sus filas, entonces un acuerdo podría resultar beneficioso para todas las partes. El Manchester United sigue confiando en Luke Shaw para el lateral izquierdo, pero le vendría bien otra opción fiable en esa demarcación.
Robinson, con sus potentes irrupciones por las bandas, ofrecería algo diferente en la plantilla de Michael Carrick. Puede aportar una amplitud importante en un sistema que a menudo hace que los atacantes de banda se desplacen hacia dentro, además de haber firmado una notable cifra de asistencias en el Fulham.
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¿Debería el Manchester United plantearse un fichaje del Fulham?
El United optó por no invertir mucho en mejoras para la línea de cuatro durante el último mercado de fichajes, pero ¿podría cambiar esa postura en 2027? Preguntado por si es probable que Robinson vuelva a entrar en los planes del Manchester United, Zamora, que hablaba en asociación con las apuestas de la Premier League de BetWright, dijo a GOAL: «Creo que sí. Ha sido relativamente constante como lateral a lo largo de los años. Podría ser uno de esos que ahora tiene una gran experiencia.
»Ha jugado muchos años en la Premier League, obviamente también en el fútbol internacional, así que es otro buen talento y sigue rindiendo para el Fulham. Tengo interés por ver cómo les va con [Alvaro] Arbeloa, la verdad».
Por qué Robinson podría ser una incorporación astuta para el Manchester United
Ya se ha hablado anteriormente de la posibilidad de que Robinson llegue a Old Trafford, algo que incluso ha defendido el exdefensor del United Jonathan Spector, con el internacional estadounidense, que suma 36 partidos con la USMNT, diciendo a GOAL por cortesía de TheFantasyTool.com al ser preguntado sobre ese mismo asunto: «Sé que Luke Shaw ha tenido problemas con las lesiones, así que necesitan a alguien que vaya a estar en forma durante la mayor parte de la temporada y en quien puedan confiar, y Antonee Robinson ciertamente encaja en ese perfil.
«También es un lateral muy ofensivo, además de increíblemente atlético, así que sí creo que encaja en lo que estarían buscando ahí. De verdad creo que es un lateral muy, muy bueno. Creo que podría encajar en el United por la forma en la que juega, y veo similitudes en cuanto al perfil con Luke Shaw.
«Su ritmo de trabajo es excepcional, su despliegue es fenomenal, así que será alguien que recorrerá esa banda de arriba abajo sin parar.
«No sé si Carrick va a cambiar un poco la forma en la que juegan, pero si está buscando a ese jugador que vaya a recorrer la banda de arriba abajo, apoyando el ataque, creo que ahí es cuando rinde al máximo.
«Si se ve obligado a defender durante largos tramos de un partido, no creo que esa sea necesariamente su fortaleza. Pero cuando tiene esa capacidad de incorporarse al ataque, es cuando realmente está en su mejor nivel. En términos de centros, calidad y último tercio, no creo que esté al mismo nivel que Luke Shaw, pero sí creo que te dará ese volumen porque su ritmo de trabajo es muy alto».
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La estrella de Estados Unidos sigue impresionando con su club y su selección
Robinson, a quien cariñosamente conocen como ‘Jedi’ por su amor desde niño por Star Wars y por todo lo relacionado con la magia, ha estado concentrado con Estados Unidos durante el último parón internacional y ha elevado a 61 su cifra de internacionalidades absolutas.
Su última aparición antes de cruzar el Atlántico fue contra el Manchester United, en un empate 1-1 en Craven Cottage, y está por ver si ha hecho lo suficiente para convencer al Manchester United de que sería una incorporación útil para sus ambiciosos planes en la Premier League y la Liga de Campeones.
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