¡Que la fuerza te acompañe! ¿Podría el Manchester United reavivar su interés por Antonee Robinson, «Jedi», de la selección de Estados Unidos? Un exdelantero del Fulham responde a la pregunta sobre el traspaso en medio de las dudas sobre el lateral izquierdo en Old Trafford

Robinson sin duda cumpliría ese requisito, tras haber llamado la atención durante cinco temporadas como jugador de la máxima categoría en Inglaterra. Está inmerso en la sexta, con el futbolista nacido en Milton Keynes en un gran momento tras representar a Estados Unidos en un Mundial en casa en 2026.

Tiene contrato en el oeste de Londres hasta el verano de 2028, pero ofertas tentadoras podrían llevar al Fulham a plantearse una venta. El club es consciente de que Robinson tiene ahora 29 años y de que probablemente verá cómo su valor empieza a disminuir a partir de este momento.

Si el United estuviera dispuesto a gastar mucho para incorporarlo a sus filas, entonces un acuerdo podría resultar beneficioso para todas las partes. El Manchester United sigue confiando en Luke Shaw para el lateral izquierdo, pero le vendría bien otra opción fiable en esa demarcación.

Robinson, con sus potentes irrupciones por las bandas, ofrecería algo diferente en la plantilla de Michael Carrick. Puede aportar una amplitud importante en un sistema que a menudo hace que los atacantes de banda se desplacen hacia dentro, además de haber firmado una notable cifra de asistencias en el Fulham.