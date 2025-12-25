'Qué jugador' - Las hazañas goleadoras de Cristiano Ronaldo a los 40 años son calificadas como 'fenomenales' mientras que un ex rival de la Premier League afirma que previó la longevidad de la estrella hace 20 años
Ronaldo apunta a: 1,000 goles y jugar junto a Cristiano Jr.
Se trasladó al Real Madrid en 2009 y se convirtió en su máximo goleador de todos los tiempos, encontrando la red para los pesos pesados de La Liga en 450 ocasiones a través de 438 apariciones. Ronaldo también se convirtió en centurión en el frente de los goles en el gigante de la Serie A, Juventus.
Se han registrado más de 100 esfuerzos en el Medio Oriente para Al-Nassr, con un nuevo contrato firmado allí que lo llevará hasta 2027. Se espera que Ronaldo - con 226 convocatorias a su nombre - lidere a su país en la Copa del Mundo del próximo verano.
Se ha sugerido que podría jugar mucho más allá de los próximos dos años, ya que persigue los 1,000 goles en su carrera y la oportunidad de jugar junto a su hijo mayor Cristiano Jr. Si la historia nos ha enseñado algo, es que nada debería considerarse imposible cuando se trata de Ronaldo.
- Getty
¿Qué hace especial a Ronaldo? Explica un antiguo rival
Aquellos que han sido afortunados de compartir el mismo campo que CR7 a lo largo de los años han presenciado su notable conjunto de habilidades de cerca. El exdelantero de Nottingham Forest, West Ham y Aston Villa, Harewood, pertenece a esa categoría.
Él ha dicho, hablando en asociación con William Hill, a GOAL cuando se le preguntó si el éxito de Ronaldo podría haberse predicho mientras se presentaba por primera vez en el fútbol inglés: “Sí, 100 por ciento. Podías verlo, cuando estaba jugando contra él, lo que iba a lograr porque los números en United, podías ver que si continuaba desde allí, se convertiría en la persona que es hoy.
“El profesionalismo y cómo lo observas, lo que hace, aún jugando ahora a los 40 años es fenomenal. Los números que sigue haciendo, qué jugador. Puedes ver la dedicación que tiene. Se lo toma bastante en serio en su forma física y lo que hace. Es una máquina. Es una de esas personas que si quieres mostrarle a alguien, decirle a tu hijo 'mira lo que hace y de lo que es capaz'”.
Cómo Ronaldo se convirtió en un GOAT deportivo
Mientras Harewood estaba impresionado por lo que vio de Ronaldo, el ex compañero de equipo de United, Danny Simpson, dijo recientemente a GOAL por qué los Red Devils tuvieron que moldear a CR7 en una superestrella. Dijo: “No hay manera de que me dijeras que él tiene más de 40 años y sigue siendo fuerte, no solo en Arabia Saudita, sino para su equipo nacional. Todavía parece estar tan en forma como siempre. OK, ha cambiado su juego. Pero, ¿alguna vez lo vi siendo ese zorro en la caja a esa edad? No.
“Hubo un verano que regresó, después de un período sin jugar, y fue una transformación completa - ¡estaba enorme! Era como ‘¿qué has estado comiendo?’ Creo que se dio cuenta, porque eso es lo que hace, me van a patear, me van a empujar, así que estaba trabajando todos los días en el gimnasio en sus tobillos, equilibrio. Regresó más fuerte.
“¡No puedes descartarlo! Hace todo bien, desde su dieta cuando era joven. Tenía un chef privado y nosotros decíamos: ‘¿Chef privado? ¿Por qué tienes un chef privado?’ Él comenzó todo ese cuidado personal, patrones de sueño, recuperación con baños de hielo, y todavía lo hace ahora.”
- Getty
Ronaldo retiro: El ícono portugués aún no ha fijado una fecha
Ronaldo se ha mantenido en óptimas condiciones durante toda su carrera, lo que le ha permitido disfrutar de una longevidad notable. No ha puesto ninguna fecha para su retiro y parece estar listo para impresionar a audiencias de todo el mundo durante al menos algunos años más.