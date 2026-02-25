«Qué idiota» - La superestrella del Inter Miami, Lionel Messi, admite que lamenta no haber aprendido inglés en su juventud

Sin embargo, Messi tiene algunos remordimientos, como contó en el podcast «Miro de Atrás»: «No haber aprendido inglés de niño. Tuve tiempo para estudiar inglés y no lo hice. Lo lamento profundamente. He vivido situaciones en las que me he encontrado con personalidades increíbles y espectaculares con las que poder hablar y charlar, y te sientes medio ignorante.

Siempre pensaba: "Qué idiota, cómo he desperdiciado mi tiempo". Cuando eres joven, no te das cuenta. Hoy en día eso es lo que les digo a mis hijos, [la importancia de] tener una buena educación, estudiar y estar preparados. Siempre les digo a mis hijos que aprovechen. Tienen una situación diferente a la que yo tuve, aunque nunca me faltó nada...».

Messi llegó a Barcelona desde Rosario a los 13 años y terminó su educación en el club. Añadió: «[Mi último año de colegio en Argentina] fue un desastre. Sabía que me iba [a Barcelona]. En Barcelona, terminé el instituto con los otros chicos que iban a [la academia juvenil del Barcelona] La Masía».

