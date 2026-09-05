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¿Qué hacía Donnarumma? El portero del Manchester City supera DOS sustos tempraneros ante el Coventry tras un inicio titubeante en el Etihad
El error de Donnarumma casi regala a Coventry la ventaja
Los vigentes campeones de la Premier League podían esperar una tarde cómoda ante el Coventry City en apuros de Frank Lampard, pero Donnarumma tenía otros planes en una caótica secuencia inicial.
En los primeros ocho minutos, el guardameta italiano sembró la inquietud entre la afición local con una serie de errores impropios en él. La primera gran señal de alarma llegó cuando un pase atrás rutinario de Abdukodir Khusanov pareció pillar completamente desprevenido al ex del PSG, lo que provocó una desesperada acción sobre la línea de gol. El balón parecía dirigirse lentamente hacia la portería, y Donnarumma logró despejarlo antes de que cruzara la línea.
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El Manchester City escapa al drama sobre la línea de gol
Las redes sociales se incendiaron al instante con el debate sobre si el balón había llegado a rebasar la línea de gol, y muchos aficionados rivales sugirieron que los campeones se habían visto favorecidos por una decisión no señalada.
Sin embargo, el susto hizo poco por calmar los nervios de los locales, que siguieron teniendo problemas para mantener su habitual compostura en defensa. Fue un inicio extraño para un portero del nivel de Donnarumma, especialmente ante un equipo que no había sumado ni un solo punto en sus dos primeros partidos. El juego de pies inseguro del italiano y su toma de decisiones dubitativa dieron a Coventry una mínima esperanza de poder protagonizar una de las mayores sorpresas de este inicio de temporada.
Awoniyi falla una ocasión de oro para silenciar el Etihad
Si el barullo sobre la línea de gol fue un aviso, la segunda acción ya fue una emergencia en toda regla para el Manchester City. Un pase suelto a través de la línea defensiva permitió a Taiwo Awoniyi irrumpir, dejando al delantero solo ante el portero y a Donnarumma expuesto en un mano a mano.
Era el tipo de ocasión con la que sueñan los delanteros más letales, pero el internacional nigeriano no supo aprovecharla. Con el peso de las expectativas de su país sobre los hombros, el exjugador del Nottingham Forest solo pudo enviar su remate fuera, desperdiciando una ocasión magnífica para adelantar a los visitantes.
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Haaland rompe el empate después de que el Manchester City se recupere
Tras sobrevivir al vendaval inicial, el Manchester City acabó imponiendo su dominio, liderado por el inevitable Erling Haaland. La superestrella noruega, que sigue reescribiendo los libros de récords, estuvo en el centro de todo lo positivo para los locales.
Aunque Carl Rushworth, del Coventry, rindió a un gran nivel bajo palos, no pudo frenar a Haaland para siempre. El gol llegó por fin cuando Haaland cabeceó a la red desde cerca para dar al City una ventaja de 1-0 de cara al descanso. Fue un remate de cabeza clínico que exhibió el poderío aéreo del delantero y sirvió como un duro recordatorio para el Coventry del precio de perdonar sus propias ocasiones.
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