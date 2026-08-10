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¿Qué hace especial a David Raya? Explican las principales cualidades del comprometido portero titular del Arsenal, al que comparan con porteros expresivos como la estrella de Inglaterra Jordan Pickford
Raya ha ganado tres Guantes de Oro de la Premier League
Raya no forma parte del club de los que hablan más de la cuenta, ya que el guardameta de 30 años prefiere que sean sus actuaciones las que hablen por sí solas.
Se ha convertido en tricampeón del Guante de Oro en la máxima categoría inglesa, con la posibilidad de reescribir los libros de récords en ese apartado durante la campaña 2026-27.
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¿Es Raya el mejor portero de la Premier League?
El Arsenal espera defender con éxito el primer título nacional que ha conquistado desde los legendarios «Invincibles» de 2003-04, al tiempo que persigue un histórico primer triunfo en la Champions League. Raya tendrá un papel importante bajo palos tanto en casa como en Europa.
Está considerado parte de la élite de porteros de la Premier League, e incluso podría ocupar el primer puesto de esa lista, y se ha convertido en la última línea defensiva más fiable para Mikel Arteta en el Emirates Stadium.
Las cualidades explicadas que hacen especial a la estrella del Arsenal Raya
¿Qué le hace tan constante, sobre todo cuando compite en un gran club que puede dejarle con poco que hacer durante largos periodos de tiempo? Cuando le trasladaron esa pregunta a Stack, el exguardameta del Arsenal, en declaraciones exclusivas a GOAL por cortesía de casino.net, dijo: «Si te fijas muy de cerca en Raya, encuentra maneras de mantenerse ocupado.
«Así que, incluso si el balón está en torno al área rival, cerca de la línea de medio campo o cerca de la media luna, él estará trabajando y moviéndose en relación con dónde va a estar el balón. Anticipará dónde se va a jugar el balón, ya sea al espacio o por arriba.
«Está pensando constantemente en el juego que tiene por delante. Nunca, jamás, está plantado en el borde de su área esperando a que pase algo. Siempre se coloca en una posición en la que está listo para actuar, esperando lo que viene después, y detecta muy bien el peligro. Creo que esa es probablemente una de las razones por las que es tan bueno, porque sus niveles de concentración son muy altos.
«Yo lo compararía con un tipo de portero completamente diferente, digamos Pickford. Creo que, para mí, Pickford intenta mantener alto su nivel de concentración a través de su comunicación y, a veces, de sus gestos y su comportamiento. Creo que utiliza eso como un estímulo para mantenerse metido en el partido.
«Mientras que creo que Raya lo hace más desde una perspectiva real de juego, en términos de su movimiento, más que por su lenguaje o su lenguaje corporal como tal.
«Lo único que diría sobre Raya, y esto también se podría decir de probablemente, o discutiblemente, el mejor del mundo, [Gianluigi] Donnarumma: veo algo muy similar a Raya. No sé si es algo continental, porque lo hemos tenido con [Joe] Hart, se viene muy arriba, se emociona mucho. Lo vemos con Pickford, y a veces también veo un poco de eso con [James] Trafford. Cuando miras a Raya, ves lo calmado y calculador que es. Pasa lo mismo con Donnarumma, los metería en ese grupo. No son de gritar ni de montar aspavientos.
«No son como los Schmeichels de aquella época. Dave Seaman era muy así. Era muy tranquilo y creo que a veces es realmente, realmente importante, si eres portero, no exaltarte demasiado emocionalmente, y creo que Raya es muy, muy bueno en eso».
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Partidos del Arsenal: Community Shield y debut en la Premier League
El Arsenal ha rentabilizado al máximo los 27 millones de libras (36 millones de dólares) de la operación que llevó a Raya, tras una cesión inicial, a su plantilla en el verano de 2024. Después de competir en un principio con Aaron Ramsdale, ha alcanzado los 147 partidos con el conjunto del norte de Londres.
Se espera que haya mucho más por venir, después de ampliar su contrato hasta 2028, con objetivos tanto colectivos como individuales. El Arsenal abrirá su campaña 2026-27 el domingo, cuando se enfrente al Manchester City en la Community Shield, antes de comenzar la defensa de su título en casa ante el Coventry el 21 de agosto.
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